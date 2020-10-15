Итоги дня: новое дело «Спурта», отставка президента Киргизии и ожидание первого снега в Поволжье
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 15 октября:
- В Татарстане обсудили бюджеты трех лет: в 2021 году доходы запланированы на 268,5 млрд рублей (по сравнению с первоначальными плановыми показателями 2020 года меньше на 0,6%), в 2022 году — 275,04 млрд, в 2023 году — 271,6 млрд рублей. Расходы на 2021 год запланированы на 271,5 млрд рублей (по сравнению с 2020 годом меньше на 0,6%), в 2022 году — 278,2 млрд рублей, в 2023 году — 274,9 млрд рублей. Дефицит бюджета Татарстана в 2021 году запланирован в сумме 2,9 млрд рублей, в 2022 году — 3,1 млрд рублей, в 2023 году — 3,3 млрд рублей.
- Евросоюз ввел односторонние санкции в отношении российских чиновников из-за ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального. В ограничительные списки попали глава ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
- Следком по РТ возбудил новое дело о преступлениях в банке «Спурт» — пока в отношении неустановленных руководителей кредитного учреждения. Их подозревают в хищении средств в особо крупном размере путем присвоения или растраты, в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями, преднамеренном банкротстве и фальсификации финансовой отчетности. Ущерб по новому делу оценили в 916 млн рублей. По версии следствия, отток этих активов в 2015—2017 годах привел к отзыву лицензии у банка.
- Радик Салихов стал директором Института истории им. Ш. Марджани. Его выбрали сегодня на собрании научного коллектива учреждения. 68 человек проголосовало за, один — против. Выборы прошли на безальтернативной основе: свою кандидатуру выдвинул лишь один Салихов. Других претендентов на кресло директора не оказалось.
- В Казани готовят проект планировки части территории на берегу озера Средний Кабан вблизи ул. Бутырской. Срок окончания работ запланирован на 22 августа 2022 года.
- Совместное предприятие «Соллерс Форд» объявило о перезапуске завода двигателей в особой экономической зоне «Алабуга», который закрылся после ухода Ford с российского рынка легковых автомобилей летом прошлого года. На заводе станут выпускать дизельные двигатели для Ford Transit. Планируется выпуск 25 тысяч двигателей в год. Серийное производство хотят начать в 2023 году.
- Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил об отставке. «Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства. Через полдня в отставку подал и исполняющий обязанности президента спикер парламента Канатбек Исаев. Новым главой государства станет премьер-министр Садыр Жапаров, который еще 10 дней назад сидел в тюрьме.
- В Казани на перекрестке улиц Миннуллина и Островского разместили прибор, который фиксирует нарушение правил о предоставлении преимущества в движении пешеходу. Это пилотный проект, реализуемый по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Прибор позволит выявить зоны перехода через проезжую часть в неустановленном месте и усовершенствовать транспортную систему России в целом.
- Темп прироста цен в Татарстане в сентябре текущего года увеличился с прошлого месяца на 0,2 п.п. и составил 3,4%. На рост инфляции повлияло вызванное ослаблением рубля подорожание импорта. Так, непродовольственная инфляция в первом месяце осени составила 3,7% после 3,3% в августе, а продовольственная — 4,3% после 4,0% в прошлом месяце.
- Гульчачак Назипова объявила об уходе с поста генерального директора Нацмузея Татарстана. Сообщение появилось на странице экс-главы музея в Facebook. Назипова возглавляла музей более 14 лет.
- Жители деревни Старый Дрюш Тукаевского района выступили против установки вышки мобильной связи. Один из рабочих заявил, что вышка устанавливается в рамках закона. А за разъяснениями жителям нужно обращаться в районную администрацию. Видеозаписью заинтересовалась прокуратура Татарстана. Сотрудники ведомства проверяют законность установки вышки сотовой связи на данной местности.
- В Казани сегодня утром полный пассажиров неисправный трамвай протаранил четыре автомобиля. Одного пострадавшего госпитализировали. ДТП произошло напротив дома №45 по улице Гвардейской. Водитель трамвая 4-го маршрута въехал в стоящий на разворот автомобиль ВАЗ-2109, после чего продолжил движение и снес еще один автомобиль. Две других машины пострадали в результате цепной реакции.
- Реконструкцию казанского зоопарка «Река Замбези» выполнит «Евростройхолдинг+». Работы обойдутся компании в 477,4 млн рублей. В сентябре компания «Евростройхолдинг+» выиграла тендер на реконструкцию здания бывшего Национального культурного центра «Казань» под размещение Национальной библиотеки Татарстана с пристроем читального зала. Компания занималась строительством многофункционального комплекса класса «А» на месте снесенного в центре города комбината «Здоровье». Она также известна как реставратор казанских цирка и кремля.
- В Казани вызвала широкий резонанс потасовка во дворе дома по улице Космонавтов, 18. На видео, которое сейчас активно распространяется в соцсетях, видно, как группа мужчин избивает молодого человека. Выяснилось, что члену местного автоклуба Toyota Club Kazan зацепили машину, затем скрылись. Виновником оказался водитель доставки воды «Сестрица». Его нашли и предложили решить ситуацию мирно, без лишения прав за покинутое место ДТП. В итоге он позвал друзей, и они толпой избили молодого человека. В непростой ситуации разбиралось «Реальное время».
- В Татарстане погода существенно изменится в связи с выходом на европейскую территорию России пасмурных циклонов. При прохождении атмосферных фронтов в республике ожидаются осадки в виде дождя, в отдельных районах с мокрым снегом, существенное понижение температуры. В выходные днем похолодает до +10—12 градусов.
- В Татарстане, Чечне, Тульской области и других регионах зафиксированы самые невысокие показатели распространения коронавируса. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
- Президент России Владимир Путин назначил судьей Приволжского районного суда Казани Рамиля Гайфутдинова. Он является доцентом юридического факультета КФУ, кандидатом наук по специальности «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право».
- В Казани закроют социальный приют для детей и подростков «Гаврош». Соцучреждение, расположенное по адресу: ул. Карима Тинчурина 3, ликвидируют с 1 января 2021 года. Таким образом, было принято предложение Минтруда Татарстана.
- «Татнефть» вошла в тройку компаний-лидеров по количеству разливов нефти в России. Такие данные приводят «Важные истории». Журналисты издания посчитали количество разливов на миллион тонн добытой нефти. Согласно таким подсчетам, с большим отрывом «лидирует» компания «Русснефть». На один миллион тонн добытой нефти у нее приходится больше сорока разливов.
Второе место досталось «Башнефти». У компании происходят почти 30 разливов на миллион тонн добытой нефти, на третьем — «Татнефть» с 22 разливами.
- Президент России Владимир Путин подписал закон о корректировке порядка взимания налога на дополнительный доход (НДД) и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации. Такое решение даст возможность «Татнефти» и «Газпрому» получить налоговый вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с 1 января 2021 года в объеме не более 36 млрд рублей за три года в расчете на компанию.
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