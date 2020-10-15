В Татарстане похолодает и в отдельных районах выпадет мокрый снег

В Татарстане погода существенно изменится в связи с выходом на европейскую территорию России пасмурных циклонов. При прохождении атмосферных фронтов в республике ожидаются осадки в виде дождя, в отдельных районах с мокрым снегом, существенное понижение температуры.



В пятницу, 16 октября, в Татарстане еще сохранится теплая погода с температурами ночью +5..+10°, днем +12..+17°. Ночью и утром местами пройдет небольшой дождь, днем усилится юго-западный ветер до 17 м/с.

В субботу ночью прогнозируется дождь, в северной части республики в отдельных районах возможен мокрый снег, днем местами пройдет небольшой дождь. Температуры ночью составят +2..+7°, днем +5..+10°.

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В воскресенье, 18 октября, утром и днем при прохождении очередного фронтального раздела ожидаются осадки в виде дождя, в утренние часы в отдельных районах пойдет мокрый снег, местами усилится южный ветер до 15—17 м/с. Ночью температуры опустятся до +1..-4°, днем — до +7..+12°.

По предварительному прогнозу, в начале следующей недели, 19 октября, ночью местами пройдет небольшой дождь, днем преимущественно без осадков, температуры днем составят +7..+12°. Во вторник, 20 октября, вероятность осадков небольшая, и днем температура воздуха составит +4..+9°, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Сегодня МЧС по Татарстану предупредило о сильном ветре в пятницу, 16 октября.