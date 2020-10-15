Путин подписал закон о налоговых вычетах для «Татнефти» и «Газпромнефти»

Президент России Владимир Путин подписал закон о корректировке порядка взимания налога на дополнительный доход (НДД) и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Такое решение даст возможность «Татнефти» и «Газпрому» получить налоговый вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с 1 января 2021 года в объеме не более 36 млрд рублей за три года в расчете на компанию.

Согласно документу, льготу по НДПИ в объеме 1 млрд рублей в месяц смогут получить недропользователи, работающие в Татарстане. Лицензия на участки недр должна быть выдана до 2016 года, а начальные извлекаемые запасы месторождений должны составлять не менее 2,5 млрд тонн.

realnoevremya.ru

Налоговый вычет в объеме 1 млрд рублей в месяц могут получить и компании, работающие на участках недр, расположенных в границах Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Реальное время» ранее разбиралось в законопроекте и рассказало об опасностях, который он в себе таит. Все подробности — в материале интернет-газеты.