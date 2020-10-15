Реконструкцию казанского зоопарка «Река Замбези» выполнит реставратор казанского цирка

Фото: Илья Репин

Реконструкцию казанского зоопарка «Река Замбези» выполнит «Евростройхолдинг+». Работы обойдутся компании в 477,4 млн рублей. Средства выделены из бюджета Татарстана. Об этом говорится в материалах госзакупок.

В аукционе приняли участие две компании: «Евростройхолдинг+» и и ГУП РТ «Татлизинг». Начальная цена контракта составила 479,8 млн рублей.

Работы необходимо выполнить до 31 марта 2021 года.

Фото: Максим Платонов

В сентябре компания «Евростройхолдинг+» выиграла тендер на реконструкцию здания бывшего Национального культурного центра «Казань» под размещение Национальной библиотеки Татарстана с пристроем читального зала.



В зоопарке планируют обустроить вольеры и зоны для для сипов, питона и варана, крокодила и носорога, льва и гепарда. Для слонов оборудуют внутренний и внешний бассейны и ров на улице.

