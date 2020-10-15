В Казани готовят проект планировки берега Среднего Кабана

В Казани готовят проект планировки части территории на берегу озера Средний Кабан вблизи ул. Бутырской. Об этом сказано в сборнике документов и правовых актов Казани.



Цель проекта — развить территорию, выделить элементы планировочной структуры, установить границы территорий общего пользования и границы зон размещения объектов капитального строительства, а еще определить характеристики и очередность развития территории.

kzn.ru

Управлению архитектуры и градостроительства казанского исполкома поручено принять и рассмотреть предложения о порядке, сроках подготовки и о содержании проекта планировки части территории.



Постановление вступило в силу. Контроль за его исполнением возложен на заместителя руководителя исполкома Казани Радика Шафигуллина.

Срок окончания работ запланирован на 22 августа 2022 года.

Напомним, в августе сообщалось о торжественном открытии второй очереди набережной озера Кабан.