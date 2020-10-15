МВД по Татарстану рассказало подробности ДТП с трамваем и четырьмя автомобилями

В Казани сегодня утром полный пассажиров неисправный трамвай протаранил четыре автомобиля. Одного пострадавшего госпитализировали.

ДТП произошло напротив дома №45 по улице Гвардейская. Водитель трамвая 4-го маршрута въехал в стоящий на разворот автомобиль ВАЗ-2109, после чего продолжил движение и снес еще один автомобиль. Две других машины пострадали в результате цепной реакции.

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По предварительным данным МВД по Татарстану, водитель трамвая, нарушив п. 2.3.1 ПДД РФ, не обеспечил исправное техническое состояние транспортного средства и допустил самопроизвольное движение задним ходом. По информации ведомства, предположительно, у трамвая отказали тормоза.

В результате аварии водителя ВАЗа с различными травмами госпитализировали, пишет «Интерфакс».

7 октября в Казани на улице Технической трамвай сошел с рельсов, снес несколько столбов и «Газель» с двумя грузовиками. «Реальное время» выяснило все подробности ДТП.

