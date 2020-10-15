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Власти Татарстана закроют казанский приют для детей и подростков «Гаврош»

15:31, 15.10.2020 1
Власти Татарстана закроют казанский приют для детей и подростков «Гаврош»
Фото: realnoevremya.ru

В Казани закроют социальный приют для детей и подростков «Гаврош». Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным, опубликовано на интернет-портале правовой информации республики.

Соцучреждение, расположенное по адресу: ул. Карима Тинчурина 3, ликвидируют с 1 января 2021 года. Таким образом, было принято предложение Минтруда Татарстана.

realnoevremya.ru

Ведомству поручено в течение 14 дней утвердить состав ликвидационной комиссии, установить порядок и сроки закрытия учреждения. Деньги, высвобождаемые в результате ликвидации, потратят на гранты в форме субсидий поставщикам социальных услуг, создание отделения дневного пребывания для пожилых граждан и инвалидов при комплексном центре социального обслуживания в Казани.

ОбществоВластьОбразование Татарстан
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