В сентябре годовая инфляция в Татарстане составила 3,4%

Темп прироста цен в Татарстане в сентябре текущего года увеличился с прошлого месяца на 0,2 п.п. и составил 3,4%. Об этом сообщает Банк России.



На рост инфляции повлияло вызванное ослаблением рубля подорожание импорта. Так, непродовольственная инфляция в первом месяце осени составила 3,7% после 3,3% в августе, а продовольственная — 4,3% после 4,0% в прошлом месяце.

Замедлению инфляции в сфере услуг до 1,8% после августовских 1,9% способствовало выполнение вузами рекомендаций по сохранению цен на услуги образования на уровне прошлого года от Минобрнауки России.

realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что по итогам августа в Татарстане инфляция в годовом выражении составила 3,2%. По сравнению с июлем она выросла на 0,4 п.п.