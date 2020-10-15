Клуб Тойота vs доставщики воды: как легкое ДТП в Казани едва не переросло в массовое побоище

Фото: скриншот видео

От драки к увольнению

В Казани вызвала широкий резонанс потасовка во дворе дома по улице Космонавтов, 18. На видео, которое сейчас активно распространяется в соцсетях, видно как группа мужчин избивает молодого человека. Инициатором драки называют водителя службы доставки воды, а пострадавшего — членом местного автоклуба «Toyota Club Kazan».

— Нашему одноклубнику зацепили машину и скрылись. Виновником оказался водитель доставки воды «Сестрица». Водителя нашли и предложили решить ситуацию мирно, без лишения прав за покинутое место ДТП. В итоге он позвал друзей, и они толпой избили нашего парня. По первому же звонку мы выехали на место происшествия, но той компании уже не было. Мы всегда готовы прийти на помощь. Ситуацию так просто не оставим, доведем дело до конца, — пообещали в автоклубе.

В компании «Сестрица» нашему изданию сообщили, что знают о ДТП и последовавшей драки с участием их сотрудника. Более того, организация сейчас ведет внутреннее расследование.



— Этот сотрудник работает у нас всего две недели. Он проходил стажировку, а вчера написал заявление на увольнение, поскольку не может у нас работать: ему нанесены телесные повреждения, плюс, его возможно лишат прав, — рассказала «Реальному времени» руководитель отдела доставки «Сестрица» Эльвира. — ДТП зафиксировали в ГАИ, побои зафиксировали в полиции. Не знаю всех подробностей, но со слов нашего сотрудника, он сам хотел вызвать ГАИ, но водитель Toyota якобы вымогал деньги, хотел получить наличку, а потом избил его.

«Реальному времени» также удалось связаться с водителем «Сестрицы», который сначала активно шел на контакт (сам перезвонил и сказал, что просто не заметил, как зацепил машину). Однако, когда мы начали задавать вопросы, предложил перенести беседу на какой-нибудь другой день, поскольку сейчас сильно занят, и спешно попрощался. Больше на связь он не выходил.

Разговор перетек в избиение

Другую версию произошедшего нашему изданию озвучил создатель сообщества «Toyota Club Kazan» Расул Таспенов. Он вместе с другими участниками клуба примчался на Космонавтов после того, как их товарищ — избитый владелец Toyota Camry Артур скинул в общий чат сообщества фото своего окровавленного лица. Также Таспенов предоставил нам записи с камер видеонаблюдения, на которых видно и момент ДТП, и разборки между его участниками.



— То, что машину зацепили, Артур обнаружил только на следующий день. Мой товарищ поднял камеры видеонаблюдения во дворе и увидел, как газель выезжает с парковки и задевает его Toyota Camry. Номер газели не было видно, но был виден баннер доставки воды «Сестрица». Артур туда позвонил, спросил кто из водителей был по такому-то адресу в такое-то время и ему скинули номер водителя, — рассказывает о том, как проходили поиски виновника ДТП, Расул Таспенов.

Владелец иномарки связался с доставщиком «Сестрицы», сообщил ему о том, что его машина повреждена и попросил вернуться на место происшествия.

— Сначала парень приехал один. Артур ему сказал, что сейчас будет вызывать ГАИ и оформляться, на что доставщик ответил, мол, его работа связана с правами и лишаться ему нельзя. Тогда мой товарищ сказал, что на машине надо будет менять фару и подкрасить бампер с крылом, что выйдет тысяч на 15. Или, говорит, просто отвези меня в сервис да возмести моральный вред — тысячи 2-3. Доставщик начал говорить, что это вообще не он, послал Артура куда подальше, после чего произошла словесная перепалка, потолкались и разошлись, — передает историю собеседник «Реального времени». — То есть, когда они встречались один на один, у них была небольшая драка, это даже на видео есть, как доставщик пнул нашего товарища, а Артур схватил его за ногу и ответил.

По словам Расула Таспенова, спустя полчаса сотрудник «Сестрицы» вернулся во двор к Артуру, но уже с друзьями. Разговор быстро перетек в массовое избиение.

«Групповой драки не было»

После того, как толпа скрылась, владелец Toyota написал в общий чат. Товарищи посоветовали ему срочно вызвать полицию и дожидаться их приезда.

— Мы приехали по адресу, доставщик воды приезжать на разговор уже не хотел. Потом приехала полиция и он все же вернулся, но уже один. Мы его спросили, где его друзья, а он ответил, что не знает этих людей и это просто прохожие. Мы ему возразили, что на видео видно, как он с ними здоровается, но он уперся в то, что не знаком с этими людьми. Сотрудникам полиции он то же самое твердил, — рассказал Расул Таспенов.



По словам нашего собеседника, прибывшие на место сотрудники ГАИ сообщили, что прав водитель «Сестрицы» лишен не будет, поскольку «он все-таки вернулся на место ДТП». В свою очередь, участковый дал им ясно понять, что дело движения не получит. По этой причине, не надеясь на помощь со стороны органов власти, участники сообщества «Toyota Club Kazan» решили придать эту историю огласке.



— Заявление есть, установлены люди, групповой драки не было, просто возник конфликт, после чего они вдвоем друг друга побили. Пока идет проверка, после чего будет принято процессуальное решение, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе УВД Казани.



Также наше издание обратилось в ГИБДД по Казани, однако на момент публикации материала ответ получен не был. Наше издание готово опубликовать позицию ведомства по получении.

Лина Саримова