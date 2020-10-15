На одной из дорог Казани появился прибор, фиксирующий нарушение правил ПДД пешеходами

В Казани на перекрестке улиц Миннуллина и Островского разместили прибор, который фиксирует нарушение о предоставлении преимущества в движении пешеходу. Это пилотный проект, реализуемый по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Инновационный прибор разработан в компании «Автодория».

Скриншот «Яндекс.Карты»

В пресс-службе организации отметили, что разработчики позаботились о статистике фиксации пешеходов, нарушающих ПДД.

Прибор позволит выявить зоны перехода через проезжую часть в неустановленном месте и усовершенствовать транспортную систему России в целом.

В июле начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов сообщил, что в республике собираются установить 230 современных стационарных комплексов, которые способны фиксировать как мгновенную, так и среднюю скорость на дорогах до 4 полос движения.

