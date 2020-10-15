Гульчачак Назипова ушла с поста гендиректора Нацмузея Татарстана

Гульчачак Назипова объявила об уходе с поста генерального директора Нацмузея Татарстана. Сообщение появилось на странице экс-главы музея в Facebook.

Назипова возглавляла музей более 14 лет. Она поблагодарила коллег за работу и выразила уверенность, что Нацмузей останется передовым учреждением.

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Гульчачак Назипова родилась в деревне Тойгузино Мензелинского района ТАССР 10 февраля 1961 года. Окончила Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «История». С 2006 года возглавляет Национальный музей Татарстана.

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