В Татарстане доходы бюджета на 2021 год запланированы в размере 268,5 млрд рублей

В 2021 году доходы Татарстана запланированы в сумме 268,5 млрд рублей (по сравнению с первоначальными плановыми показателями 2020 года меньше на 0,6%), в 2022 году — 275 041 315,9 тыс. рублей, в 2023 году — 271,6 млрд рублей.

Расходы на 2021 год запланированы в сумме 271,5 млрд рублей (по сравнению с 2020 годом меньше на 0,6%), в 2022 году — 278,2 млрд рублей, в 2023 году — 274,9 млрд рублей.



Дефицит бюджета Татарстана в 2021 году запланирован в сумме 2,9 млрд рублей, в 2022 году — 3,1 млрд рублей , в 2023 году — 3,3 млрд рублей.

realnoevremya.ru Илья Репин

Отметим, что в основу проекта бюджета РТ заложен прогноз социально-экономического развития республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Были учтены показатели социально-экономического развития:

рост валового регионального продукта на 3,9% в 2021 году, на 2,9% в 2022 году и 3,2% — в 2023 году;

рост индекса промышленного производства на 5,2% в 2021 году, на 2,9% и 2,7% — в плановом периоде;

рост среднемесячной заработной платы на 5,2% в 2021 году, на 7,1% и 6,2% — в плановом периоде;

рост индекса потребительских цен на 4,0% в 2021 году, на 4,0% в плановом периоде;

экспортная цена на нефть: 43,3$ за баррель в 2021 году, 45,6$ и 46,5$ за баррель в плановом периоде;

курс доллара: 70,8 рубля в 2021 году, 71,1 и 72,4 рубля в плановом периоде;

инфляция: 3,5% в 2021 году и 4% в плановом периоде.

Кроме того, в следующему году продолжится начатая в 2020 году реализация национального проекта «Безопасные и качественные дороги», в результате которой субъектам РФ перешла часть акцизов на нефтепродукты — в 2020 году — 8,4%, в 2021 году — 16,7%, в 2022 году — 25,1%, в 2023 году — 33,4% за счет соответствующего уменьшения доли федерального бюджета. Расчетные поступления в консолидированный бюджет РТ на реализацию вышеуказанного национального проекта оцениваются в 2021 году в объеме порядка 1,4 млрд рублей, в 2022 году — 4,3 млрд рублей, в 2023 году — 5,8 млрд рублей.