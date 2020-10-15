Путин назначил судью Приволжского районного суда Казани
Президент России Владимир Путин назначил судьей Приволжского районного суда Казани Рамиля Гайфутдинова. Соответствующий указ главы государства опубликован на интернет-портале правовой информации.
Рамиль Гайфутдинов — доцент юридического факультета КФУ, кандидат наук по специальности «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право».
В сентябре президент РФ Владимир Путин назначил несколько судей в Татарстане.
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