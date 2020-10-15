Новости общества

15:35 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин назначил судью Приволжского районного суда Казани

14:55, 15.10.2020
Путин назначил судью Приволжского районного суда Казани
Фото: realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин назначил судьей Приволжского районного суда Казани Рамиля Гайфутдинова. Соответствующий указ главы государства опубликован на интернет-портале правовой информации.

скриншот

Рамиль Гайфутдинов — доцент юридического факультета КФУ, кандидат наук по специальности «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право».

В сентябре президент РФ Владимир Путин назначил несколько судей в Татарстане.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем