В Казани возбудили дело о злоупотреблениях в банке «Спурт» и личном кредите Даутовой

Фото: «Реальное время» (июнь 2020 года)

Следком по РТ возбудил новое дело о преступлениях в банке «Спурт» — пока в отношении неустановленных руководителей кредитного учреждения. Их подозревают в хищении средств в особо крупном размере путем присвоения или растраты, в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями и фальсификации финансовой отчетности, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.



Ущерб по новому делу предварительно оценен в 916 млн рублей. По версии следствия, отток этих активов в 2015—2017 годах привел к отзыву лицензии у банка.

В новом деле фигурируют невозвратные кредиты на сумму более 704 млн рублей, выданные «техническим» компаниям-заемщикам с целью финансирования ОАО «КЗСК», принадлежащего предправления банка Евгении Даутовой, а также вывод залогов по данным обязательствам.

Кроме того, по версии силовиков, непосредственно перед вводом в «Спурте» временной администрации его кредитный комитет выдал лично Даутовой кредиты на 78 млн рублей с лишним. Хотя и руководители банка, и все члены кредитного комитета знали о тяжелом финансовом положении учреждения и отсутствии у Даутовой возможности вернуть кредит.

Также следователи полагают, что ради сокрытия реальной ситуации в «Спурте» казанские банкиры направляли в ЦБ фальсифицированные отчеты.

Статуса подозреваемой в новом деле Даутова пока не получила. Как и ее экс-подчиненные. Напомним, 26 июня 2020-го экс-глава правления банка «Спурт» и экс-председатель совета директоров КЗСК была освобождена условно-досрочно накануне 63-го дня рождения.

Ранее казанский суд приговорил ее к 3 годам и 1 месяцу колонии общего режима за злоупотребление полномочиями и фальсификацию финансовой отчетности с ущербом 2,9 млрд рублей.