СМИ: «Татнефть» вошла в тройку компаний-лидеров по количеству разливов нефти в России

«Татнефть» вошла в тройку компаний-лидеров по количеству разливов нефти в России. Такие данные приводят «Важные истории».

По данным Greenpeace, абсолютными лидерами по количеству разливов нефти стали «Роснефть» и «Лукойл», которые вместе добывают больше 50% российской нефти. В 2018 году на их нефтепроводах случилось 4 253 и 1 508 разливов соответственно.

tatarstan.ru

Журналисты издания посчитали количество разливов на миллион тонн добытой нефти. Согласно таким подсчетам, с большим отрывом «лидирует» компания «Русснефть». На один миллион тонн добытой нефти у нее приходится больше сорока разливов.

Второе место досталось «Башнефти». У компании происходят почти 30 разливов на миллион тонн добытой нефти, на третьем — «Татнефть» с 22 разливами.



Ранее Совет Федерации одобрил закон о корректировке налога на дополнительный доход, вводящий «обратный акциз» для переработчиков сверхвязкой нефти. Благодаря этому маневру «Татнефть» может получить налоговый вычет по НДПИ до 36 млрд рублей.

