Главное о коронавирусе на 30 сентября: масочные рейды в Казани и завершение испытаний вакцины «Вектор»
В Нижнекамске растет число заболевших коронавирусом
За последние сутки в Татарстане подтвердились 25 новых случаев коронавируса, один завозной, остальные — контактные. Пять человек госпитализированы, 20 лечатся дома. Большинство случаев — 13 — выявлены в Казани, в Зеленодольском районе — четыре.
Восемь случаев инфекции выявлено у жителей в возрасте от 30 до 50 лет, один случай у несовершеннолетнего.
На 30 сентября в Татарстане зарегистрировано 7 230 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 6 092 человека, в том числе 27 за минувшие сутки.
Зарегистрировано два новых летальных исхода. Всего жертвами коронавируса в республике стали 76 человек.
- С сегодняшнего дня в автобусах Казани в усиленном режиме будут проводиться рейды по соблюдению масочного режима: пассажиров без масок намерены высаживать из общественного транспорта.
- В Татарстане на фильтрах при входе в школу остановили 4 381 ребенка. Девять из них — с положительным результатом на коронавирус. Эта мера позволила не допустить последующих заражений в семье, отметила положительный опыт республики в борьбе с распространением коронавируса вице-премьер Татьяна Голикова.
- В Нижнекамске сообщили об ухудшении ситуации с заболеваемостью коронавирусом: в инфекционный госпиталь, где лечат от пневмонии и COVID-19, в сутки поступает 10—20 человек.
- Из-за пандемии коронавируса в Казани не состоялось выступление английского певца Стинга. Он окончательно отменил гастроли, перенесенные с конца сентября на неопределенный срок по всей России.
- Международный хоккейный турнир Кубок Шпенглера из-за пандемии коронавируса в этом году отменен. На нем планировалось выступление казанского «Ак Барса».
Еще один препарат от коронавируса готовится к получению патента
За последние сутки в России выявлено 8 481 новый случай коронавируса, выздоровели 5 858 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 176 286 человек, а выздоровевших — до 958 257.
Зафиксировано 177 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 20 722 человека.
В России на сегодняшний день проведено свыше 46 млн тестов на коронавирус, в том числе 338 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 219,7 тыс. человек.
- Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в стране началось масштабирование производства вакцины от СOVID-19. Во все регионы поступили первые тестовые партии.
- По словам Татьяны Голиковой, 80—85% жителей России заразились коронавирусом из-за несоблюдения масочного режима и участия в массовых мероприятиях.
- В Роспотребнадзоре сообщили, что завершились клинические испытания вакцины от коронавируса центра «Вектор».
- В России с 1 октября истекает срок ряда программ, запущенных Центробанком для поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса. Например, программа рефинансирования малого и среднего бизнеса на сумму 500 млрд рублей.
- Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн посоветовал для укрепления иммунитета употреблять витамин D. По его словам, некоторые ученые считают, что он может повысить устойчивость к коронавирусу.
- Татьяна Голикова предложила продлить выплаты медперсоналу и врачам, которые работают с «ковидными» пациентами до 1 января 2021 года.
- За неделю количество госпитализированных с COVID-19 депутатов Госдумы увеличилось до 18 человек. Всего заболевших, переболевших, имеющих антитела членов нижней палаты парламента — 60.
- Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев заявил, что пандемия коронавируса добавила нестабильности в экономику: за 8 месяцев в России зарегистрировано более 146 тыс. нарушений прав предпринимателей, почти четверть из которых приходится на Приволжский федеральный округ.
- В Минздраве сообщили, что еще один российский препарат от коронавируса, «Фавипиравир», готовится к патентованию.
- В центре Гамалеи заявили, что правильно привитый от COVID-19 человек, у которого выработались антитела, не может быть переносчиком вируса.
Коронавирус у Порошенко
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 33 646 813 человек, 1 007 839 человек умерло. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
Лидируют по числу заболевших США — 7 191 062 человека. Далее идут Индия (6 225 763), Бразилия (4 777 522), Россия (1 162 428) и Колумбия (824 042).
По количеству смертей лидируют США (205 998), Бразилия (142 921), Индия (97 497), Мексика (77 163), Великобритания (42 162).
- Минздрав Казахстана в связи с нестабильной ситуацией из-за коронавируса предлагает с 5 октября приостановить возобновление авиасообщения с новыми странами.
- Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас добивается финансирования распространения вакцины против коронавируса среди жителей бедных и развивающихся стран на 12 млрд долларов.
- Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что получил положительный тест на коронавирус. Он лечится дома.
- Власти Германии впервые с весны усиливают антиковидные меры: вводятся штрафы за неверные контактные данные и за превышение числа допустимых участников мероприятий.
- В период карантина, введенного из-за COVID-19, жители США стали чаще употреблять спиртное: продажи алкоголя через онлайн-магазины выросли на 262%.
- Генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил о возможности глобальной рецессии из-за коронавируса. Чтобы ее избежать, кредиторы должны списать часть долгов и продлить сроки внесения платежей странам, пострадавшим в период пандемии.
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