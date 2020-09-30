Главное о коронавирусе на 30 сентября: масочные рейды в Казани и завершение испытаний вакцины «Вектор»

Фото: Илья Репин

В Нижнекамске растет число заболевших коронавирусом

За последние сутки в Татарстане подтвердились 25 новых случаев коронавируса, один завозной, остальные — контактные. Пять человек госпитализированы, 20 лечатся дома. Большинство случаев — 13 — выявлены в Казани, в Зеленодольском районе — четыре.



Восемь случаев инфекции выявлено у жителей в возрасте от 30 до 50 лет, один случай у несовершеннолетнего.



На 30 сентября в Татарстане зарегистрировано 7 230 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 6 092 человека, в том числе 27 за минувшие сутки.



Зарегистрировано два новых летальных исхода. Всего жертвами коронавируса в республике стали 76 человек.

С сегодняшнего дня в автобусах Казани в усиленном режиме будут проводиться рейды по соблюдению масочного режима: пассажиров без масок намерены высаживать из общественного транспорта.

В Татарстане на фильтрах при входе в школу остановили 4 381 ребенка. Девять из них — с положительным результатом на коронавирус. Эта мера позволила не допустить последующих заражений в семье, отметила положительный опыт республики в борьбе с распространением коронавируса вице-премьер Татьяна Голикова.



Фото Максима Платонова

В Нижнекамске сообщили об ухудшении ситуации с заболеваемостью коронавирусом: в инфекционный госпиталь, где лечат от пневмонии и COVID-19, в сутки поступает 10—20 человек.



Из-за пандемии коронавируса в Казани не состоялось выступление английского певца Стинга. Он окончательно отменил гастроли, перенесенные с конца сентября на неопределенный срок по всей России.



Международный хоккейный турнир Кубок Шпенглера из-за пандемии коронавируса в этом году отменен. На нем планировалось выступление казанского «Ак Барса».

Еще один препарат от коронавируса готовится к получению патента

За последние сутки в России выявлено 8 481 новый случай коронавируса, выздоровели 5 858 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 176 286 человек, а выздоровевших — до 958 257.



Зафиксировано 177 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 20 722 человека.



В России на сегодняшний день проведено свыше 46 млн тестов на коронавирус, в том числе 338 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 219,7 тыс. человек.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в стране началось масштабирование производства вакцины от СOVID-19. Во все регионы поступили первые тестовые партии.



По словам Татьяны Голиковой, 80—85% жителей России заразились коронавирусом из-за несоблюдения масочного режима и участия в массовых мероприятиях.



Фото Максима Платонова

В Роспотребнадзоре сообщили, что завершились клинические испытания вакцины от коронавируса центра «Вектор».

В России с 1 октября истекает срок ряда программ, запущенных Центробанком для поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса. Например, программа рефинансирования малого и среднего бизнеса на сумму 500 млрд рублей.



Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн посоветовал для укрепления иммунитета употреблять витамин D. По его словам, некоторые ученые считают, что он может повысить устойчивость к коронавирусу.

Татьяна Голикова предложила продлить выплаты медперсоналу и врачам, которые работают с «ковидными» пациентами до 1 января 2021 года.



За неделю количество госпитализированных с COVID-19 депутатов Госдумы увеличилось до 18 человек. Всего заболевших, переболевших, имеющих антитела членов нижней палаты парламента — 60.



Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев заявил, что пандемия коронавируса добавила нестабильности в экономику: за 8 месяцев в России зарегистрировано более 146 тыс. нарушений прав предпринимателей, почти четверть из которых приходится на Приволжский федеральный округ.



Фото Рината Назметдинова

В Минздраве сообщили, что еще один российский препарат от коронавируса, «Фавипиравир», готовится к патентованию.

В центре Гамалеи заявили, что правильно привитый от COVID-19 человек, у которого выработались антитела, не может быть переносчиком вируса.

Коронавирус у Порошенко

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 33 646 813 человек, 1 007 839 человек умерло. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



Лидируют по числу заболевших США — 7 191 062 человека. Далее идут Индия (6 225 763), Бразилия (4 777 522), Россия (1 162 428) и Колумбия (824 042).



По количеству смертей лидируют США (205 998), Бразилия (142 921), Индия (97 497), Мексика (77 163), Великобритания (42 162).



Минздрав Казахстана в связи с нестабильной ситуацией из-за коронавируса предлагает с 5 октября приостановить возобновление авиасообщения с новыми странами.

Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас добивается финансирования распространения вакцины против коронавируса среди жителей бедных и развивающихся стран на 12 млрд долларов.

Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что получил положительный тест на коронавирус. Он лечится дома.

Фото commons.wikimedia.org

Власти Германии впервые с весны усиливают антиковидные меры: вводятся штрафы за неверные контактные данные и за превышение числа допустимых участников мероприятий.

В период карантина, введенного из-за COVID-19, жители США стали чаще употреблять спиртное: продажи алкоголя через онлайн-магазины выросли на 262%.

Генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил о возможности глобальной рецессии из-за коронавируса. Чтобы ее избежать, кредиторы должны списать часть долгов и продлить сроки внесения платежей странам, пострадавшим в период пандемии.

Татьяна Демина