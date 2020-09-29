Голикова предложила продлить выплаты медикам, работающим с коронавирусными пациентами

Выплаты медперсоналу и врачам, которые работают с «ковидными» пациентами, предложили продлить до 1 января 2021 года. Выплаты будут назначаться по количеству отработанных часов. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

«Мы предлагаем вместе с коллегами такой подход распространить до 1 января 2021 года, имея в виду, что дальнейшее решение по выплатам будет предложено исходя из будущей эпидситуации», — сказала она, уточнив, что выплаты должны распространяться на врачей, средний и младший медперсоналы стационаров, амбулаторного звена и водителей скорой помощи за стоимость работы в одну смену.

kremlin.ru

Голикова напомнила, что на сегодня выплаты были установлены в объеме 80 тыс. рублей для врачей, 50 тыс. рублей — для среднего медперсонала и 20 тыс. рублей — для младшего медперсонала.

«Они могут быть сохранены, но они должны платиться за фактически отработанное время. Это означает, что если в течение месяца врач получал 80 тысяч, а количество смен составляет 21, то тогда среднесменная выплата составляет 3 880 рублей. При этом если врач отрабатывает больше чем 21 смену, то, соответственно, осуществляется и больше выплата», — сказала вице-премьер.

Напомним, Голикова назвала основные причины роста заболеваемости коронавирусом в России.

