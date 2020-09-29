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Число госпитализированных с коронавирусом депутатов Госдумы увеличилось до 18 человек

13:17, 29.09.2020
Число госпитализированных с коронавирусом депутатов Госдумы увеличилось до 18 человек
Фото: realnoevremya.ru / Архив

За неделю количество госпитализированных с коронавирусной инфекцией депутатов Госдумы увеличилось до 18 человек. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в начале пленарного заседания.

Володин призвал коллег соблюдать меры предосторожности. Кроме этого, он в Думе изменили рассадку фракций: теперь парламентарии рассаживаются не на соседних местах, а через одно кресло.

wikipedia.org

«У нас на прошлый понедельник было 10 депутатов, находящихся на больничных койках с коронавирусом, сегодня — 18 депутатов. Вас информирую: всего депутатов, заболевших, переболевших, имеющих антитела у нас сейчас 60», — цитирует Володина ТАСС.

Спикер сообщил, что часть структур уйдет на дистанционную работу. Также в Думе сократят количество посетителей.

Общество Татарстан
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