Число госпитализированных с коронавирусом депутатов Госдумы увеличилось до 18 человек

За неделю количество госпитализированных с коронавирусной инфекцией депутатов Госдумы увеличилось до 18 человек. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в начале пленарного заседания.

Володин призвал коллег соблюдать меры предосторожности. Кроме этого, он в Думе изменили рассадку фракций: теперь парламентарии рассаживаются не на соседних местах, а через одно кресло.

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«У нас на прошлый понедельник было 10 депутатов, находящихся на больничных койках с коронавирусом, сегодня — 18 депутатов. Вас информирую: всего депутатов, заболевших, переболевших, имеющих антитела у нас сейчас 60», — цитирует Володина ТАСС.

Спикер сообщил, что часть структур уйдет на дистанционную работу. Также в Думе сократят количество посетителей.

