ЦБ отменит ряд мер поддержки, введенных во время пандемии
С 1 октября истекает срок ряда программ, запущенных Центробанком для поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса. Например, закончится программа рефинансирования малого и среднего бизнеса на сумму 500 млрд рублей.
ЦБ не стал продлевать после 30 сентября ограничение максимального уровня комиссий, которые банки берут с торговых точек за прием безналичных платежей, передает ТАСС.
Регулятор вернется к применению мер за ряд нарушений финансовыми организациями.
Ранее ЦБ продлил до конца этого года сроки перевода пенсий на карты «Мир».ЭкономикаБанки
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