ЦБ отменит ряд мер поддержки, введенных во время пандемии

С 1 октября истекает срок ряда программ, запущенных Центробанком для поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса. Например, закончится программа рефинансирования малого и среднего бизнеса на сумму 500 млрд рублей.

ЦБ не стал продлевать после 30 сентября ограничение максимального уровня комиссий, которые банки берут с торговых точек за прием безналичных платежей, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Регулятор вернется к применению мер за ряд нарушений финансовыми организациями.

Ранее ЦБ продлил до конца этого года сроки перевода пенсий на карты «Мир».