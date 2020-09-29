Половина возбужденных в России уголовных дел за препятствие бизнесу пришлась на Поволжье

Фото: Ринат Назметдинов

Муниципалитеты копят долги по госконтрактам перед предпринимателями

В начале заседания сегодняшнего круглого стола в прокуратуре Татарстана с участием представителей власти и бизнеса заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев обратил внимание, что такие встречи приносят немало пользы: во время них предприниматели задают вопросы, и сотрудники контрольно-надзорных органов их слышат. Бизнес-сообщество на этом мероприятии представляли председатель правления ТПП РТ Шамиль Агеев, республиканский бизнес-омбудсмен Фарид Абдулганиев, а также представители общественных организаций и ассоциаций.

Сергей Зайцев констатировал, что пандемия коронавируса добавила нестабильности в экономику. За 8 месяцев в России отмечено более 146 тыс. нарушений прав предпринимателей, почти четверть из них приходится на ПФО, сообщил заместитель генпрокурора. Отменили почти 25 тыс. правовых актов, которые нарушали права бизнеса. За 6 месяцев этого года в органы прокуратуры поступило порядка 35 тыс. заявлений о проведении внеплановых проверок, из них почти 19 тыс. в отношении МСП. В проведении более 13,5 тыс. проверок было отказано. При этом 7,5 тыс. проверок от этого числа приходятся на МСП, подчеркнул Зайцев.

Сергей Зайцев констатировал, что пандемия коронавируса добавила нестабильности в экономику: за 8 месяцев в России отмечено более 146 тыс. нарушений прав предпринимателей, почти четверть из них приходится на ПФО

— Как вы знаете, в Управлении Генпрокуратуры тоже создана рабочая группа. Она действует с 2015 года, заседания для изучения ситуации на местах проводятся, как правило, с выездом в регионы. Один из наиболее остро стоящих вопросов, с которыми представители бизнеса обращаются в органы прокуратуры, — непогашенная задолженность по муниципальным контрактам. По каждому обращению прокуратура организует проверку, что способствует погашению долгов, — заявил заместитель генерального прокурора.

Так, в ПФО за период пандемии погашены долги по таким контрактам на сумму 3 млрд рублей. В результате за 8 месяцев этого года задолженность по контрактам в целом по округу сократилась почти на 550 млн рублей, привел пример Сергей Зайцев. По его словам, с января по август по стране выявили 69 преступлений по ст. 169 УК (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности), при этом 37 из них — в ПФО.

Илдус Нафиков рассказал о том, что в республике налажен обмен информацией между предпринимателями и властями всех уровней

«Стоим на позиции предпринимателей»

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков рассказал о том, что в республике налажен обмен информацией между предпринимателями и властями всех уровней. По итогам 8 месяцев число субъектов малого бизнеса сократилось лишь на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, со 154 тыс. до 150,5 тыс., сообщил докладчик. По его словам, в результате вмешательства прокуратуры 239 предпринимателей получили возможность отсрочки арендного платежа.



За 8 месяцев после прокурорских проверок были погашены долги перед предпринимателями на общую сумму свыше 8 млн рублей, сообщил Илдус Нафиков. Он рассказал, что в настоящее время в производстве находятся шесть уголовных дел, которые возбуждены в тех случаях, когда предпринимателям препятствовали в осуществлении их деятельности.

С начала пандемии в виде субсидий получили поддержку 80,5 тыс. субъектов МСП, 9,5 тыс. предприятий также направили деньги на профилактику коронавируса. Кредитными каникулами воспользовались 39 тыс. субъектов МСБ на сумму более 18 млрд рублей. Льготные кредиты на зарплату получили 7 127 малых и средних предприятий в пострадавших отраслях на сумму 16,8 млрд рублей.

Рустам Нигматуллин сообщил, что правительство совместно с антимонопольной службой и прокуратурой вело мониторинг цен на товары и проверяло торговые сети. Серьезных нарушений в этой области не было

Первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин рассказал, что правительство совместно с антимонопольной службой и прокуратурой вело мониторинг цен на товары и проверяло торговые сети. Серьезных нарушений в этой области не было, отметил он. На господдержку бизнеса в размере МРОТ на сотрудников направили 8,5 тыс. заявлений, на это предпринимателям выдали более 2,6 млрд рублей в Татарстане. 360 млн рублей субъекты МСП получили в виде субсидий. Одобрение на реструктуризацию кредитов получили свыше 2 тыс. представителей бизнеса на 17,3 млрд рублей.

— Вопрос непраздный, время тяжелое. Все мы должны помочь бизнесу встать на ноги… Поспешность и субъективный подход должны быть исключены, — заявил Сергей Зайцев.

Он заявил, что предприниматели при рассмотрении дел не должны нести убытки, не должна портиться их продукция, а сроки проверок нельзя затягивать.

— Изначально мы должны быть настроены на то, что предприниматели, которые обратились к нам, — мы стоим на их позиции, потом начинаем разбираться и выходим на законную оценку того, что произошло. Но если можно без каких-то жестких мер вопросы решить и поправить, значит, надо идти по этому пути. Если в нашем арсенале есть возможность помочь, даже пусть это, может быть, не входит в наши полномочия, но мы можем это сделать, значит, надо помогать, — наставлял Сергей Зайцев.



Элина Сидоренко обратила внимание прокуроров на неправомерные аресты имущества у предпринимателей

Нужна более детальная оценка республиканской прокуратуры

Правозащитница, руководитель «Платформы по работе с обращениями предпринимателей» Элина Сидоренко обратила внимание прокуроров на неправомерные аресты имущества у предпринимателей. У одного из них арестовали пиво, и пока дело рассматривалось, у продукции истек срок годности. Привела участница встречи и более вопиющий пример, правда, не из практики ПФО, когда изъятую у бизнесмена рыбу поместили в холодильник, а включить его забыли. Через два месяца открытое уголовное дело посчитали необоснованным, а предпринимателя хотели обвинить в экологическом преступлении из-за испорченной рыбы.

В отношении одной из компаний вынесли представление о запрете проведения добычи полезных ископаемых, поскольку участок относился к сельхозугодьям. Несмотря на то, что организация заявила официально о том, что она не приступила к геолого-разведочным работам, все же возбудили уголовное дело и, более того, ограничили деятельность — наложили запрет на работу техники.

Гендиректор «Платформы» отметила случаи, когда предпринимателям, например, вместо 165-й статьи «Хищение имущества» «натягивают более тяжкую 159-ю «Мошенничество в особо крупном размере».

«Все случаи имеют общероссийский характер, но должны получить и более детальную оценку со стороны республиканской прокуратуры», — считает правозащитница

«Есть применение статьи 108 УК по поводу заключения под стражу в случае нарушений в сфере предпринимательской деятельности. Утверждение меры заключения под стражу применяется в том случае, когда у человека есть загранпаспорт, что дает основание полагать, что он может уйти от ответственности. Эти все случаи имеют общероссийский характер, но должны получить и более детальную оценку со стороны республиканской прокуратуры», — считает правозащитница.

Екатерина Аблаева, фото Рината Назметдинова