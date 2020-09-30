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Вирусолог рассказал, как укрепить иммунитет осенью

07:59, 30.09.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Вирусолог рассказал, как укрепить иммунитет осенью
Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн дал несколько советов, как укрепить иммунитет осенью.

В первую очередь стоит соблюдать социальную дистанцию, носить в людных местах маски, чаще мыть руки и обрабатывать их дезинфицирующими жидкостями. По возможности необходимо перейти работать на удаленку и соблюдать режим самоизоляции. При этом нужно гулять, стараясь не контактировать с другими людьми, делать физические упражнения.

Вирусолог отметил, что сейчас очень важно употреблять витамин D. Некоторые ученые считают, что он может повысить устойчивость к коронавирусу.

Также в этот период полезны закаливание, полноценное питание, хороший сон и отказ от употребления алкоголя, передает RT.

С сегодняшнего дня в Татарстане в усиленном режиме будут проводиться рейды по соблюдению масочного режима.

ОбществоМедицина
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