Голикова назвала основные причины роста заболеваемости коронавирусом в России

Главные причины заболеваемости коронавирусом в России — несоблюдение масочного режима и участие жителей страны в массовых мероприятиях. Именно так заразились 80—85% заболевших. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании Путина с правительством РФ.

По словам Голиковой, россиянам не придется возвращаться к самоизоляции, если соблюдать предписания эпидемиологов: «Если мы не хотим тех ограничительных мероприятий, которые у нас были в марте — апреле, начале мая этого года, то мы, конечно, жестко должны соблюдать те требования, которые сегодня мы предъявляем».

Напомним, Голикова отметила положительный опыт Татарстана в ситуации с коронавирусом в школах.

