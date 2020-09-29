Организаторы отменили Кубок Шпенглера — 2020 из-за коронавируса

Международный хоккейный турнир Кубок Шпенглера в 2020 году проведен не будет. Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.

Такое решение принято из-за мировой пандемии коронавируса. По словам генерального директора «Давоса» Марка Джанолы, они не намерены подвергать опасности здоровье участников соревнований.

«Даже с наилучшей концепцией защиты хоккейный фестиваль, к которому мы привыкли, был бы невозможен. Главным приоритетом для нас всегда было здоровье участвующих команд и их возвращение в свои страны здоровыми. Мы не можем дать эту гарантию», — приводит Blick слова Джанолы.

Кубок Шпенглера — ежегодный международный турнир, проходящий в швейцарском Давосе. В прошедшем сезоне от России в нем участвовал «Салават Юлаев».

Ожидалось, что в 2020 году на Кубке Шпенглера впервые выступит казанский «Ак Барс».