В Нижнекамске сообщили об ухудшении ситуации с заболеваемостью ОРВИ и коронавирусом

Заболеваемость ОРВИ в Нижнекамском районе на 43% выше прошлого года, а в инфекционный госпиталь города, в котором лечат от пневмонии и коронавируса, в сутки поступает от 10 до 20 человек. Об этом сообщается на официальном сайте района.



«В последнюю неделю рост заболеваемости ОРВИ идет значительными темпами. Надо понимать, что существует опасность микст-инфекции», — приводит слова главы местного отделения Роспотребнадзора Рустема Изиятуллина e-nkama.

Сезонная вспышка гриппа не исключается. В городе уже привито 30 процентов от плана. Чтобы избежать пандемии, нужно охватить более 165 тысяч нижнекамцев.

Сейчас медработники ждут второго транша вакцины, чтобы завершить прививочную кампанию. Ее поступление ожидается во второй половине октября.

realnoevremya.ru

Ситуацию с коронавирусом прокомментировала заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина: «Ситуация стабильная и под контролем, но напряженная. Мы видим, что происходит в Европе, в Москве… Мэр Собянин сегодня объявил, что школьники в столице уходят на двухнедельные каникулы».

«Мы несколько расслабились, это видно и в торговых сетях, и в социальных объектах. Люди большей частью не носят маски, не соблюдают социальную дистанцию. Надо это делать, а также мыть чаще руки, использовать дезинфектанты. МВД и Роспотребнадзор будут ужесточать контроль соблюдения мер профилактики», сказал глава местного отделения Роспотребнадзора Рустем Изиятуллин.

Ранее сообщалось о госпитализации пациента с коронавирусом в Нижнекамске.