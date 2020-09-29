В общественном транспорте Казани усилят рейды по соблюдению масочного режима

С 30 сентября в автобусах Казани в усиленном режиме будут проводиться рейды по соблюдению масочного режима. Об этом сообщает пресс-служба исполкома со ссылкой на поручение председателя Комитета по транспорту Айдара Абдулхакова.

Пассажиров без масок намерены высаживать из общественного транспорта.

Роман Хасаев

«Ни один пассажир не должен находиться в автобусе, трамвае, троллейбусе или метро без маски. Необходимо обновить аудиозаписи по профилактике распространения вирусных заболеваний и коронавирусной инфекции в автоинформаторах», — сказал Абдулхаков.

На дверях общественного транспорта обновят памятки для пассажиров. Также будут продолжены работы по дезинфекции транспорта ночью и обязательное проветривание днем.



Ранее замминистра внутренних дел Татарстана — начальник полиции Алексей Соколов рассказал, что за 2 недели в республике резко выросло количество нарушений масочного режима. Жители республики не носят маски и не соблюдают дистанцию.

