Стинг не выступит в Казани, Петербурге и Москве

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Культовый английский певец Стинг отменил российские гастроли, которые были назначены на 25—30 сентября, а позже перенесены на неопределенный срок. Планировалось выступление певца и в Казани.

Организаторы концертов не смогли договориться о новых датах.

«С огромным сожалением мы сообщаем об отмене концертов Sting My Songs в Восточной Европе, запланированных на осень этого года. Организатор концертов предпринял все усилия, чтобы перенести даты выступлений на следующий год, но это оказалось невозможным», — говорится в сообщении компании Matreshka concerts.

Концерты планировались еще в начале года.

Напомним, что когда ограничения из-за пандемии коронавируса только вводились в стране подобным образом отменили много концертов. Они также переносились, но потом отменялись вовсе. Например, провалился тур Rammstein.