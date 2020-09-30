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В России завершились клинические исследования вакцины «Вектора» от COVID-19

10:24, 30.09.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России завершились клинические исследования вакцины «Вектора» от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

Клинические исследования вакцины от COVID-19, созданной ГНЦ «Вектор», завершились, сообщила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова, ее слова передает «РИА Новости».

Она заявила, что вакцинация от коронавируса будет добровольной, но если это связано с профессиональными рисками, то прививка может быть необходима.

В конце августа Роспотребнадзор РФ сообщило, что участники испытаний «антиковидной» вакцины от «Вектора» не отмечают побочных реакций.

ОбществоМедицина
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