В России завершились клинические исследования вакцины «Вектора» от COVID-19

Клинические исследования вакцины от COVID-19, созданной ГНЦ «Вектор», завершились, сообщила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова, ее слова передает «РИА Новости».

Она заявила, что вакцинация от коронавируса будет добровольной, но если это связано с профессиональными рисками, то прививка может быть необходима.

В конце августа Роспотребнадзор РФ сообщило, что участники испытаний «антиковидной» вакцины от «Вектора» не отмечают побочных реакций.

