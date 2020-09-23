Главное к утру: загоревшийся трамвай в Казани, «Яндекс» выкупает «Тинькофф», выступление Путина в ООН
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 23 сентября.
- «Яндекс» намерен выкупить TCS Group, в которую входит банк «Тинькофф». Информация о сделке также появилась на сайте Лондонской биржи. Сообщается, что размер сделки составит около $5,48 млрд.
- Четыре татарстанца получили штраф за непредоставление результатов теста на коронавирус.
- В Казани на ходу загорелся трамвай. Видеозапись инцидента выложили пользователи соцсети. У трамвая №4 загорелись провода, огонь перекинулся на крышу. В результате происшествия пассажиры не пострадали — пять человек покинули салон, как только почувствовали запах дыма.
- В Казани директриса одной из школ в Приволжском районе запретила носить хиджаб школьницам. Родители девочек-мусульманок обратились с жалобой в Управление образования исполкома Казани.
- Президент России Владимир Путин внес в Госдуму пакет законопроектов в развитие поправок в Конституцию РФ, которые были одобрены на общероссийском голосовании.
- Путин выступил на 75-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН). В 19-минутной речи он призвал бороться с коронавирусом всей мощью глобальной фарминдустрии — и даже предложил сотрудникам ООН бесплатно использовать российскую вакцину «Спутник V». Еще он выступил за продление Договора России и США о стратегических наступательных вооружениях.
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