Путин внес в Госдуму пакет поправок в развитие норм Конституции РФ

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму пакет законопроектов в развитие поправок в Конституцию РФ, которые были одобрены на общероссийском голосовании. Об этом сообщил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По словам Крашенинникова, были внесены поправки в шесть федеральных конституционных законов: «О Конституционном суде РФ», «Об уполномоченном по правам человека в РФ», «О федеральной службе безопасности», «О внешней разведке», «О безопасности», «О прокуратуре Российской Федерации», передает ТАСС.

realnoevremya.ru / Архив



Законопроекты будут рассматриваться в Государственной думе в осеннюю сессию, добавил Крашенинников.



Ранее Путин внес в Госдуму законопроект о формировании правительства.

