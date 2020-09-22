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Путин внес в Госдуму пакет поправок в развитие норм Конституции РФ

20:51, 22.09.2020
Путин внес в Госдуму пакет поправок в развитие норм Конституции РФ
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму пакет законопроектов в развитие поправок в Конституцию РФ, которые были одобрены на общероссийском голосовании. Об этом сообщил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По словам Крашенинникова, были внесены поправки в шесть федеральных конституционных законов: «О Конституционном суде РФ», «Об уполномоченном по правам человека в РФ», «О федеральной службе безопасности», «О внешней разведке», «О безопасности», «О прокуратуре Российской Федерации», передает ТАСС.

realnoevremya.ru / Архив

Законопроекты будут рассматриваться в Государственной думе в осеннюю сессию, добавил Крашенинников.

Ранее Путин внес в Госдуму законопроект о формировании правительства.

Общество Татарстан
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