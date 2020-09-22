Уже четыре татарстанца получили штраф за непредоставление результатов теста на коронавирус

Сейчас в отношении 22 татарстанцев, прибывших из-за рубежа, составлены административные протоколы за непредоставление результатов теста на коронавирусную инфекцию. В четырех случаях уже вынесено судебное решение о назначении административного штрафа, сообщает оперштаб РТ.

МВД Татарстана напоминает, что прибывающим из-за рубежа гражданам в течение трех дней необходимо пройти тест на коронавирусную инфекцию. Результаты необходимо загрузить на портал Госуслуг.

realnoevremya.ru

В случае невыполнения требований налагается штраф на граждан от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, на должностных лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей. На предпринимателей, осуществляющих деятельность без образования юридического лица, — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Юрлица могут получить штраф от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.



Ранее в Татарстане впервые оштрафовали за не сданный после возвращения в Россию тест на коронавирус.

