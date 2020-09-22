В Казани сняли на видео старый горящий трамвай: в соцсетях шутят, что он «включил программу самоликвидации»

Фото: кадр видео из соцсети

В Казани на ходу загорелся трамвай. Видеозапись инцидента выложили пользователи соцсети.

На кадрах видно, что у трамвая №4 загорелись провода, огонь перекинулся на крышу. В результате происшествия пассажиры не пострадали — пять человек покинули салон, как только почувствовали запах дыма.

Пользователи Сети отметили, что трамвай слишком старый для перевозки пассажиров. Кое-кто даже пошутил, что транспорт «так устал, что включил программу самоликвидации».

Ранее в Казани возле остановки «Ул. Гагарина» сгорел троллейбус.

