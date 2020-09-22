В Казани директриса запретила школьницам носить хиджаб

В Казани директриса одной из школ в Приволжском районе запретила носить хиджаб школьницам. Родители девочек-мусульманок обратились с жалобой в Управление образования исполкома Казани.

По словам мамы одной из девочек, директор перед началом учебного года не выразила никаких недовольств по поводу ношения платка. Однако вскоре изменила свое мнение и потребовала не носить хиджаб в школе. Родителям пришлось уже после в начала учебного года искать новую школу для детей.

Конфликт прокомментировали в Управлении образования исполкома Казани. Там полностью встали на сторону родителей девочек.

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«Вчера была проведена беседа с директором школы о недопустимости подобного запрета. О проведении беседы также уведомлена мама второклассницы, обратившаяся в УО по данному вопросу. В настоящее время конфликт улажен, ребенок продолжит посещать школу в платке», — цитирует «Вечерняя Казань» пресс-службу управления образования.

Также в управлении добавили, что директоров других школ предупредили о недопустимости подобных требований.

Ранее муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин с сарказмом отреагировал на требование администрации колледжа в Екатеринбурге снять хиджаб студентке-мусульманке. Он опубликовал в «Инстаграме» иллюстрацию из мультфильма «Маша и медведь», где Мишка требует у Маши снять платок, потому что у них «светский лес».

