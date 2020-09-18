Главное о коронавирусе на 18 сентября: Собянин рекомендовал продлить «дистант», новые мутации COVID-19

В Татарстане ожидают поступления вакцины от коронавируса

За последние сутки в Татарстане подтвердились 26 новых случаев коронавируса, все контактные. Один человек госпитализирован, 25 получают лечение на дому.



В Казани выявили 16 новых заболевших, в Набережных Челнах — четверых. Всего на 18 сентября в Татарстане зафиксировано 6 949 случаев COVID-19.



Выздоровели за весь период 5 775 человек, в том числе 63 за минувшие сутки. За весь период умер 71 человек.



Масочный режим и требование соблюдения социальной дистанции в Татарстане планируют сохранить до конца марта 2021 года.



Фото Ильи Репина

Главный внештатный специалист Минздрава Татарстана по иммунопрофилактике Дмитрий Лопушов сообщил, что вакцина «Гам-КОВИД-Вак» против COVID-19 поступит в республику в ближайшие дни.

Из-за пандемии коронавируса Всемирная образовательная акция «Татарча диктант» пройдет в онлайн-формате.



После режима самоизоляции на 68% вырос спрос на рынке загородной недвижимости Казани.

Фото Максима Платонова

Вчера в Татарстане зарегистрировали 71-й случай смерти от коронавируса. Умер житель Казани.



Режим самоизоляции в России не повторится

За последние сутки в России выявлено 5 905 новых случая коронавируса, выздоровели 5 339 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 091 186 человек, а выздоровевших — до 901 207 человек.



Зафиксировано 134 летальных случая. За весь период в России от коронавируса умерли 19 195 человек.



В России на сегодняшний день проведено свыше 42 млн тестов на коронавирус, в том числе 346 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 233,4 тыс. человек.

В Кремле заявили, что нет планов вернуть в стране режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, регионы заблаговременно приняли меры по мобилизации системы здравоохранения под нужды пандемии.



Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал москвичам продлить режим дистанционной работы. Ситуация «более-менее благополучная», но «успокаиваться нельзя», добавил глава столицы.

Фото mos.ru

Президент России Владимир Путин и лидеры еще восьми стран стали обладателями шуточной Шнобелевской премии «за использование вирусной пандемии COVID-19 для того, чтобы научить мир, что политики могут оказывать более непосредственное влияние на жизнь и смерть, чем ученые и врачи».



Минздрав России разрешил амбулаторное использование двух отечественных препаратов при лечении коронавируса с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир».



В Роспотребнадзоре допустили, что коронавирус адаптируется к человеческой популяции и превратится в очередного сезонного возбудителя ОРВИ.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

Фото permv.ru

В ЦИК России сообщили, что все избирательные комиссии на прошедших выборах выполнили рекомендации Роспотребнадзора по борьбе с распространением коронавируса.

Психологи МЧС России рекомендовали ограничить время чтения новостей о COVID-19, чтобы не допустить возрастания тревоги, вызывающей душевный дискомфорт и мешающей жить в обычном ритме.

В Роспотребнадзоре рассказали, что на сегодняшний день в мире насчитывается несколько тысяч мутаций коронавируса: 22 из них зафиксировались и стабильно наследуются.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов считает, что нет оснований переводить школы на дистанционное обучение. По его словам, на сегодняшний день всего 0,1% российских школ переведены на «удаленку».

Фото edu.gov.ru

Роспотребнадзор России не нашел РНК коронавируса в 1 677 исследованных образцах пищевых продуктов — овощах, мясе и фруктах.

Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Россия предлагает вакцину от COVID-19 «совершенно открыто, без каких-либо преференций или ограничений по странам и без каких-либо политических или экономических увязок».



В Европе растет число заболевших коронавирусом

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 30 183 223 человека, 946 158 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (6 675 560). На второй строчке — Индия (5 214 677), на третьей — Бразилия (4 455 386). Россия на четвертом месте (1 081 152), на пятом — Перу (744 400).



Больше всего смертей зафиксировано в США (197 643). За ними следуют Бразилия (1134 935), Индия (84 372), Мексика (72 179) и Великобритания (41 794).



Континентальная хоккейная лига (КХЛ) перенесла шесть ближайших матчей «Барыса» из-за вспышки коронавируса в казахстанском клубе: заболели 12 хоккеистов и представителей команды.



Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число заболеваний коронавирусом в Европе в сентябре «должно послужить тревожным сигналом для всех».



Главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт считает, что восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, займет 5 лет.

Фото vsemirnyjbank.org

На побережье Бразилии обнаружили мертвого магелланского пингвина, проглотившего защитную маску модели №95 черного цвета. По словам местных ученых, это, вероятно, первый случай гибели животного от проглатывания неправильно утилизированного респиратора, используемого в период пандемии COVID-19.

В Великобритании спустя две недели после того, как один из членов съемочной группы заразился коронавирусом (ранее сообщилось, что заболел Роберт Паттинсон — исполнитель главной роли), возобновились съемки «Бэтмена».

В Китае проводятся испытания 11 вакцин от коронавирусной инфекции, клинические тесты четырех вакцин уже перешли к третьей фазе.

Главный санитарный врач США, вице-адмирал Джером Адамс считает необходимыми ношение масок и измерение температуры при входе в здания и после пандемии коронавируса.

Татьяна Демина