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Главное о коронавирусе на 18 сентября: Собянин рекомендовал продлить «дистант», новые мутации COVID-19

11:00, 18.09.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Главное о коронавирусе на 18 сентября: Собянин рекомендовал продлить «дистант», новые мутации COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане ожидают поступления вакцины от коронавируса

За последние сутки в Татарстане подтвердились 26 новых случаев коронавируса, все контактные. Один человек госпитализирован, 25 получают лечение на дому.

В Казани выявили 16 новых заболевших, в Набережных Челнах — четверых. Всего на 18 сентября в Татарстане зафиксировано 6 949 случаев COVID-19.

Выздоровели за весь период 5 775 человек, в том числе 63 за минувшие сутки. За весь период умер 71 человек.

  • Масочный режим и требование соблюдения социальной дистанции в Татарстане планируют сохранить до конца марта 2021 года.
Фото Ильи Репина
  • Главный внештатный специалист Минздрава Татарстана по иммунопрофилактике Дмитрий Лопушов сообщил, что вакцина «Гам-КОВИД-Вак» против COVID-19 поступит в республику в ближайшие дни.
  • Из-за пандемии коронавируса Всемирная образовательная акция «Татарча диктант» пройдет в онлайн-формате.
  • После режима самоизоляции на 68% вырос спрос на рынке загородной недвижимости Казани.
Фото Максима Платонова
  • Вчера в Татарстане зарегистрировали 71-й случай смерти от коронавируса. Умер житель Казани.

Режим самоизоляции в России не повторится

За последние сутки в России выявлено 5 905 новых случая коронавируса, выздоровели 5 339 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 091 186 человек, а выздоровевших — до 901 207 человек.

Зафиксировано 134 летальных случая. За весь период в России от коронавируса умерли 19 195 человек.

В России на сегодняшний день проведено свыше 42 млн тестов на коронавирус, в том числе 346 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 233,4 тыс. человек.

  • В Кремле заявили, что нет планов вернуть в стране режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, регионы заблаговременно приняли меры по мобилизации системы здравоохранения под нужды пандемии.
  • Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал москвичам продлить режим дистанционной работы. Ситуация «более-менее благополучная», но «успокаиваться нельзя», добавил глава столицы.
Фото mos.ru
  • Президент России Владимир Путин и лидеры еще восьми стран стали обладателями шуточной Шнобелевской премии «за использование вирусной пандемии COVID-19 для того, чтобы научить мир, что политики могут оказывать более непосредственное влияние на жизнь и смерть, чем ученые и врачи».
  • Минздрав России разрешил амбулаторное использование двух отечественных препаратов при лечении коронавируса с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир».
  • В Роспотребнадзоре допустили, что коронавирус адаптируется к человеческой популяции и превратится в очередного сезонного возбудителя ОРВИ.
  • Глава Пермского края Дмитрий Махонин госпитализирован с коронавирусной инфекцией.
Фото permv.ru
  • В ЦИК России сообщили, что все избирательные комиссии на прошедших выборах выполнили рекомендации Роспотребнадзора по борьбе с распространением коронавируса.
  • Психологи МЧС России рекомендовали ограничить время чтения новостей о COVID-19, чтобы не допустить возрастания тревоги, вызывающей душевный дискомфорт и мешающей жить в обычном ритме.
  • В Роспотребнадзоре рассказали, что на сегодняшний день в мире насчитывается несколько тысяч мутаций коронавируса: 22 из них зафиксировались и стабильно наследуются.
  • Глава Минпросвещения Сергей Кравцов считает, что нет оснований переводить школы на дистанционное обучение. По его словам, на сегодняшний день всего 0,1% российских школ переведены на «удаленку».
Фото edu.gov.ru
  • Роспотребнадзор России не нашел РНК коронавируса в 1 677 исследованных образцах пищевых продуктов — овощах, мясе и фруктах.
  • Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Россия предлагает вакцину от COVID-19 «совершенно открыто, без каких-либо преференций или ограничений по странам и без каких-либо политических или экономических увязок».

В Европе растет число заболевших коронавирусом

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 30 183 223 человека, 946 158 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (6 675 560). На второй строчке — Индия (5 214 677), на третьей — Бразилия (4 455 386). Россия на четвертом месте (1 081 152), на пятом — Перу (744 400).

Больше всего смертей зафиксировано в США (197 643). За ними следуют Бразилия (1134 935), Индия (84 372), Мексика (72 179) и Великобритания (41 794).

  • Континентальная хоккейная лига (КХЛ) перенесла шесть ближайших матчей «Барыса» из-за вспышки коронавируса в казахстанском клубе: заболели 12 хоккеистов и представителей команды.
  • Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число заболеваний коронавирусом в Европе в сентябре «должно послужить тревожным сигналом для всех».
  • Главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт считает, что восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, займет 5 лет.
Фото vsemirnyjbank.org
  • На побережье Бразилии обнаружили мертвого магелланского пингвина, проглотившего защитную маску модели №95 черного цвета. По словам местных ученых, это, вероятно, первый случай гибели животного от проглатывания неправильно утилизированного респиратора, используемого в период пандемии COVID-19.
  • В Великобритании спустя две недели после того, как один из членов съемочной группы заразился коронавирусом (ранее сообщилось, что заболел Роберт Паттинсон — исполнитель главной роли), возобновились съемки «Бэтмена».
  • В Китае проводятся испытания 11 вакцин от коронавирусной инфекции, клинические тесты четырех вакцин уже перешли к третьей фазе.
  • Главный санитарный врач США, вице-адмирал Джером Адамс считает необходимыми ношение масок и измерение температуры при входе в здания и после пандемии коронавируса.
Татьяна Демина
Общество
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