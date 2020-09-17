Вакцина от коронавируса поступит в Татарстан в ближайшие дни

В ближайшие дни в Татарстан поступит вакцина против коронавируса. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава республики по иммунопрофилактике Дмитрий Лопушов.



«Вакцина против коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» — это его правильное название в соответствии с регистром. Торговая марка вакцины «Спутник V», разработанной впервые в институте Гамалеи у нас, в Российской Федерации. В ближайшее время эта вакцина поступит к нам», — приводит слова Лопушова «Татар-информ».

Специалист Минздрава напомнил о том, что вакцина представляет собой генную модификацию, а не ослабленный вирус. Это значит, что она не имеет инфекционного начала. По словам Лопушова, коронавирусом невозможно заразиться, если сделать прививку.

Ранее сообщалось, что на регистрации в России находятся пять вакцин от коронавируса.

