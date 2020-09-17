Роспотребнадзор Татарстана намерен сохранить масочный режим до марта 2021 года

Обязательное ношение масок и требование к соблюдению социальной дистанции сохранятся в Татарстане до конца марта 2021 года. Об этом заявила сегодня заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Масочный режим и требования по социальной дистанции однозначно сохранятся на весь эпидсезон гриппа и ОРВИ, который обычно длится до конца марта», — сказала Авдонина.

После обозначенного срока будет решаться вопрос об отмене этих мер либо продлении режима.

Ранее в Роспотребнадзоре заверили, что в Татарстане пока нет пациентов, у которых бы выявили сразу и грипп, и коронавирус. В республике в этом сезоне еще никто не заболел гриппом.

