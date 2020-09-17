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Минздрав разрешил амбулаторное применение двух препаратов от коронавируса

20:44, 17.09.2020
Минздрав разрешил амбулаторное применение двух препаратов от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

Минздрав России дал разрешение на использование двух отечественных препаратов при лечении коронавируса с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

Теперь два препарата с международным непатентованным наименованием (МНН) «Фавипиравир» разрешено применять в амбулаторных условиях. Ранее данные препараты применялись лишь для лечения пациентов в стационарах, сообщает «РИА Новости».

Ранее в Минздраве России призвали отложить регистрацию вакцины от коронавируса

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