Минздрав разрешил амбулаторное применение двух препаратов от коронавируса
Минздрав России дал разрешение на использование двух отечественных препаратов при лечении коронавируса с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.
Теперь два препарата с международным непатентованным наименованием (МНН) «Фавипиравир» разрешено применять в амбулаторных условиях. Ранее данные препараты применялись лишь для лечения пациентов в стационарах, сообщает «РИА Новости».
Ранее в Минздраве России призвали отложить регистрацию вакцины от коронавируса
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