Главное о коронавирусе на 4 сентября: очереди в школы, новый Бэтмен заболел COVID-19
В ход пошли мемы
За последние сутки в Татарстане подтвердились 27 новых случаев коронавируса, из них четыре — завозных, 23 — контактных. Два человека госпитализировано, 25 лечатся дома.
Всего 4 сентября в Татарстане зарегистрировано 6 618 случаев COVID-19.
Выздоровели за весь период 5 489 человек, в том числе 46 за минувшие сутки. Умерли 62 человека.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что уровень популяционного иммунитета к коронавирусу в Татарстане составил более 20%.
- Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов заявил, что экономика республики начинает восстанавливаться после вызванного пандемией коронавируса кризиса.
- Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова прокомментировала ситуацию с коронавирусом в Татарстане, вспомнив мем: «У меня есть знакомый, который работает в администрации, который говорит, что с 20 сентября нас всех снова закроют». Галимова надеется, что это «только мемом останется».
- Лилия Галимова заявила, что власти республики не предполагают возвращения к режиму самоизоляции в осенне-зимний период.
- Больше сотни учеников в Татарстане не прошли «ковидный» фильтр перед входом в школы, из-за чего их не пустили.
Убытки не скрываем
За последние сутки в России выявлено 5 110 новых случаев коронавируса, выздоровели 5 812 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 015 105 человек, а выздоровевших — до 832 747 человек.
Зафиксирован 121 смертельный случай. За весь период в России от коронавируса умерли 17 649 человек.
В России на сегодняшний день проведено более 37,8 млн тестов на коронавирус, в том числе 334 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 211,1 тыс. человек.
- В Минздраве РФ рассказали, кому следует пройти вакцинацию от COVID-19: ей подлежат люди, не болевшие инфекцией и не имеющие антител к ней.
- Россия и Белоруссия могут заключить соглашение об использовании российской вакцины от COVID-19.
- Американские ученые спрогнозировали сокращение населения России на 40 млн человек к 2100 году. Профессор Али Мокдад из Университета здоровья населения штата Вашингтон объяснил, что прогноз составлен на коэффициенте рождаемости. По его мнению, прогноз может ухудшиться из-за коронавируса.
- Минздрав России решил не исключать гидроксихлорохин из методических рекомендаций по лечению пациентов с вызываемым коронавирусом заболеванием.
- Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что российские вузы в регионах будут принимать решение о возврате дистанционного обучения самостоятельно.
- Кроме того, Виктор Басюк на совещании Рособрнадзора с региональными органами образования потребовал разобраться с очередями у школ при измерении температуры.
- Президент Русского географического общества Сергей Шойгу на вопрос журналистов о том, не считает ли он, что коронавирусом природа наносит ответный удар за плохое обращение с ней, ответил: «Хотелось бы, чтобы она прицельно била. Не по всем, а именно по тем, кто вот таким образом с ней обращается».
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выделил дополнительные средства на президентские выплаты медицинским и социальным работникам в рамках борьбы с коронавирусом. На выплаты медработникам направят еще почти 22 млрд рублей, более 321 млн пойдут на выплаты сотрудникам центров ФМБА, еще свыше 1,8 млрд — работникам соцучреждений.
- Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме Ассоциации банков России попросила банки не пытаться скрыть убытки, полученные из-за пандемии коронавируса, поскольку это может привести к снижению доверия клиентов и исчерпанию ресурсов на выдачу кредитов.
- Член попечительского совета Российского футбольного союза (РФС) Леонид Михельсон сообщил, что тяжелая эпидемиологическая ситуация не скажется на бюджете организации.
И бордели не сумели
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 26 309 711 человек, 868 805 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (6 150 998). На второй строчке — Бразилия (4 041 638), на третьей — Индия (3 936 747). Россия на четвертом месте (1 006 923), на пятом — Перу (657 129).
Больше всего смертей зафиксировано в США (186 797). За ними следуют Бразилия (124 614), Индия (68 472), Мексика (66 329) и Великобритания (46 611).
- Власти Греции заявили о готовности с 7 сентября принимать туристов из России.
- Клинические исследования российской «антиковидной» вакцины «Спутник V» могут начаться в Мексике в октябре этого года, сообщил министр иностранных дел республики Марсело Эбрард.
- Расположенный в немецком Кёльне крупнейший бордель Европы Pascha объявил о своем банкротстве. Управляющий публичного дома Армин Лобшайд рассказал, что заведение израсходовало все финансовые резервы во время введенного местными властями на период пандемии запрета на проституцию.
- Британский актер Роберт Паттинсон, исполняющий роль Бэтмена в новом кинокомиксе, заболел коронавирусом. Съемки фильма приостановлены.
- Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, у которого был выявлен коронавирус, помещен в клинику «Сан-Раффаэле» в Милане.
- По оценкам калифорнийских ученых, осенью может резко возрасти число заражений среди педагогов старших классов, поскольку распространение патогена среди младшеклассников ниже, чем в коллективе старших школьников.
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