Главное о коронавирусе на 4 сентября: очереди в школы, новый Бэтмен заболел COVID-19

В ход пошли мемы



За последние сутки в Татарстане подтвердились 27 новых случаев коронавируса, из них четыре — завозных, 23 — контактных. Два человека госпитализировано, 25 лечатся дома.



Всего 4 сентября в Татарстане зарегистрировано 6 618 случаев COVID-19.



Выздоровели за весь период 5 489 человек, в том числе 46 за минувшие сутки. Умерли 62 человека.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что уровень популяционного иммунитета к коронавирусу в Татарстане составил более 20%.

Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов заявил, что экономика республики начинает восстанавливаться после вызванного пандемией коронавируса кризиса.

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова прокомментировала ситуацию с коронавирусом в Татарстане, вспомнив мем: «У меня есть знакомый, который работает в администрации, который говорит, что с 20 сентября нас всех снова закроют». Галимова надеется, что это «только мемом останется».

Фото Максима Платонова

Лилия Галимова заявила, что власти республики не предполагают возвращения к режиму самоизоляции в осенне-зимний период.

Больше сотни учеников в Татарстане не прошли «ковидный» фильтр перед входом в школы, из-за чего их не пустили.

Убытки не скрываем

За последние сутки в России выявлено 5 110 новых случаев коронавируса, выздоровели 5 812 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 015 105 человек, а выздоровевших — до 832 747 человек.



Зафиксирован 121 смертельный случай. За весь период в России от коронавируса умерли 17 649 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 37,8 млн тестов на коронавирус, в том числе 334 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 211,1 тыс. человек.

В Минздраве РФ рассказали, кому следует пройти вакцинацию от COVID-19: ей подлежат люди, не болевшие инфекцией и не имеющие антител к ней.

Россия и Белоруссия могут заключить соглашение об использовании российской вакцины от COVID-19.

Американские ученые спрогнозировали сокращение населения России на 40 млн человек к 2100 году. Профессор Али Мокдад из Университета здоровья населения штата Вашингтон объяснил, что прогноз составлен на коэффициенте рождаемости. По его мнению, прогноз может ухудшиться из-за коронавируса.

Фото vz.ru

Минздрав России решил не исключать гидроксихлорохин из методических рекомендаций по лечению пациентов с вызываемым коронавирусом заболеванием.

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что российские вузы в регионах будут принимать решение о возврате дистанционного обучения самостоятельно.

Кроме того, Виктор Басюк на совещании Рособрнадзора с региональными органами образования потребовал разобраться с очередями у школ при измерении температуры.



Президент Русского географического общества Сергей Шойгу на вопрос журналистов о том, не считает ли он, что коронавирусом природа наносит ответный удар за плохое обращение с ней, ответил: «Хотелось бы, чтобы она прицельно била. Не по всем, а именно по тем, кто вот таким образом с ней обращается».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выделил дополнительные средства на президентские выплаты медицинским и социальным работникам в рамках борьбы с коронавирусом. На выплаты медработникам направят еще почти 22 млрд рублей, более 321 млн пойдут на выплаты сотрудникам центров ФМБА, еще свыше 1,8 млрд — работникам соцучреждений.

Фото kremlin.ru

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме Ассоциации банков России попросила банки не пытаться скрыть убытки, полученные из-за пандемии коронавируса, поскольку это может привести к снижению доверия клиентов и исчерпанию ресурсов на выдачу кредитов.

Член попечительского совета Российского футбольного союза (РФС) Леонид Михельсон сообщил, что тяжелая эпидемиологическая ситуация не скажется на бюджете организации.

И бордели не сумели

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 26 309 711 человек, 868 805 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (6 150 998). На второй строчке — Бразилия (4 041 638), на третьей — Индия (3 936 747). Россия на четвертом месте (1 006 923), на пятом — Перу (657 129).



Больше всего смертей зафиксировано в США (186 797). За ними следуют Бразилия (124 614), Индия (68 472), Мексика (66 329) и Великобритания (46 611).



Власти Греции заявили о готовности с 7 сентября принимать туристов из России.

Клинические исследования российской «антиковидной» вакцины «Спутник V» могут начаться в Мексике в октябре этого года, сообщил министр иностранных дел республики Марсело Эбрард.

Расположенный в немецком Кёльне крупнейший бордель Европы Pascha объявил о своем банкротстве. Управляющий публичного дома Армин Лобшайд рассказал, что заведение израсходовало все финансовые резервы во время введенного местными властями на период пандемии запрета на проституцию.

Британский актер Роберт Паттинсон, исполняющий роль Бэтмена в новом кинокомиксе, заболел коронавирусом. Съемки фильма приостановлены.

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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, у которого был выявлен коронавирус, помещен в клинику «Сан-Раффаэле» в Милане.

По оценкам калифорнийских ученых, осенью может резко возрасти число заражений среди педагогов старших классов, поскольку распространение патогена среди младшеклассников ниже, чем в коллективе старших школьников.

Маргарита Головатенко