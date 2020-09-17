Жители России смогут проверить свои знания татарского языка

В России 26 сентября состоится ежегодная Всемирная образовательная акция «Татарча диктант». Об этом сообщает пресс-служба полномочного представительства Татарстана в России.

Из-за пандемии коронавируса мероприятие пройдет в формате онлайн на каналах «ТНВ-Татарстан» или «ТНВ-Планета» в 11.00.

Также площадки диктанта будут работать в районах республики, во всех субъектах России и в странах зарубежья.

В прошлом году «Татарча диктант» состоялся 19 октября. Участники акции под диктовку написали отрывки из произведений «Луг» Фаузии Байрамовой и «Здравствуйте, лебеди!» Газиза Мухаметшина.

