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В Татарстане подтвержден еще один случай смерти от коронавируса

12:12, 17.09.2020
В Татарстане подтвержден еще один случай смерти от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане зарегистрирован 71-й случай смерти от коронавируса, сообщает Минздрав республики.

Мужчину 1953 года рождения госпитализировали во временный инфекционный госпиталь на базе ГКБ №7 Казани с внебольничной пневмонией, которая была вызвана коронавирусом.

Еще у него имелись хронические заболевания. Причина смерти установлена в результате экспертизы.

Ранее «Реальное время» сообщало о 70 погибших от коронавируса в республике.

ОбществоМедицина Татарстан
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