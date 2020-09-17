В Татарстане подтвержден еще один случай смерти от коронавируса

В Татарстане зарегистрирован 71-й случай смерти от коронавируса, сообщает Минздрав республики.



Мужчину 1953 года рождения госпитализировали во временный инфекционный госпиталь на базе ГКБ №7 Казани с внебольничной пневмонией, которая была вызвана коронавирусом.

Еще у него имелись хронические заболевания. Причина смерти установлена в результате экспертизы.



Ранее «Реальное время» сообщало о 70 погибших от коронавируса в республике.