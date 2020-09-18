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Роспотребнадзор готовится к превращению коронавируса в сезонное заболевание

08:06, 18.09.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Роспотребнадзор готовится к превращению коронавируса в сезонное заболевание
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В Роспотребнадзоре допускают, что коронавирус превратится в очередного сезонного возбудителя ОРВИ. Все предпосылки для этого у SARS-CoV-2 есть.

Специалисты ведомства сообщают, что летальность вируса снизилась с 7,2% до 3,2%. Это может означать не только прогресс в лечении, но и мутацию вируса, его приспособляемость к человеку.

«Наблюдаемое увеличение потенциала распространения на фоне признаков снижения вирулентности, вероятно, является основной формой адаптации нового коронавируса к человеческой популяции и, по-видимому, будет продолжаться в дальнейшем в виде интеграции SARS-CoV-2 в структуру сезонных возбудителей ОРВИ», — цитирует сообщение Роспотребнадзора «РИА Новости».

Ранее в татарстанском управлении ведомства рассказали о намерении сохранить масочный режим как минимум до марта 2021 года. Также будут требовать соблюдать социальную дистанцию.

ОбществоМедицина
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