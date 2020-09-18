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Путин, Трамп, Бердымухамедов и Лукашенко стали лауреатами Шнобелевской премии

09:38, 18.09.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Путин, Трамп, Бердымухамедов и Лукашенко стали лауреатами Шнобелевской премии
Фото: kremlin.ru

В США прошла церемония вручения шуточной Шнобелевской премии. В номинации «Медицинское образование» премию присудили лидерам девяти стран мира.

В числе получателей президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Также в списке их коллеги: президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщается на сайте премии.

Премия присуждена лидерам Бразилии, Великобритании, Индии и Мексики.

Оргкомитет решил наградить политиков «за использование вирусной пандемии COVID-19 для того, чтобы научить мир, что политики могут оказывать более непосредственное влияние на жизнь и смерть, чем ученые и врачи».

Шнобелевская премия вручается за сомнительные достижения в науке и бесполезные изобретения. В прошлом году «Реальное время» подробно писало о вручении премии и ее лауреатах.

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