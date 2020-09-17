КХЛ перенесла шесть матчей «Барыса» из-за вспышки коронавируса в команде

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) перенесла шесть ближайших матчей «Барыса» из-за вспышки коронавируса в казахстанском клубе.

Сразу 12 хоккеистов и представителей команды сдали первичные положительные тесты на COVID-19. Теперь клубу из Казахстана предстоит пройти двухнедельный карантин.

«Матчи регулярного чемпионата КХЛ с участием «Барыса», которые должны были состояться 18 сентября с рижским «Динамо», 20 сентября с «Северсталью», 22 сентября с «Металлургом», 21 сентября с «Куньлунем», 29 сентября с «Витязем» и 1 октября с «Сочи», отменяются и будут перенесены на более поздний срок», — говорится в заявлении лиги.

О дате переноса шести матчей «Барыса» станет известно чуть позже.

Напомним, ранее на двухнедельный карантин отправились хоккеисты и представители команды «Йокерит».