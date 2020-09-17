Глава Пермского края заразился коронавирусом

Глава Пермского края Дмитрий Махонин заразился коронавирусом. Об этом заявили в пресс-службе администрации губернатора и правительства региона.

Сообщается, что у Махонина проявились легкие симптомы недомогания, после чего были взяты анализы, передает «Интерфакс».

«У Дмитрия Махонина был взят мазок, определили иммуноглобулин. Сделали КТ. Через 24 часа получили ответ из референс-лаборатории Роспотребнадзора, который подтвердил наличие коронавирусной инфекции», — сказали в пресс-службе.

Сейчас чиновник госпитализирован.



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