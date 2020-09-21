Главное о коронавирусе на 21 сентября: прогноз от Билла Гейтса, противопоказания по вакцине

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Татарстан в «желтой» зоне



За последние сутки в Татарстане подтвердились 24 новых случая коронавируса, все контактные. Три человека госпитализированы, 21 лечатся дома.



Всего на 21 сентября в Татарстане зарегистрирован 7 021 случай COVID-19.



Выздоровели за весь период 5 905 человек, в том числе 7 за минувшие сутки. Умер 71 человек.

Тенденция роста новых случаев заражения коронавирусом в Татарстане оценивается как удовлетворительная. Индекс репродукции инфекции, показывающий, сколько человек заражается от одного больного COVID-19 (R), равен 1,0—1,1.

Фото realnoevremya.ru

В Татарстане отменили рекомендованную для всех пожилых людей самоизоляцию на фоне коронавируса. Теперь дома сидеть рекомендуется только тем пожилым людям, которые страдают хроническими заболеваниями, например, сахарным диабетом или астмой.



Татарстан смягчает введенные из-за коронавируса ограничительные меры: заполняемость мест в аквапарках, кинотеатрах, цирках, спортзалах и заведениях общепита теперь может доходить до 70% вместо 50%.

Брифинги Минздрава и Роспотребнадзора о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации перестали быть ежедневными. Теперь они будут проходить еженедельно по пятницам. В республиканском оперативном штабе отметили, что в случае необходимости количество брифингов будет увеличено.



Монополия на «антиковидные» препараты

За последние сутки в России выявлено 6 196 новых случаев коронавируса, выздоровели 2 616 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 109 595 человек, а выздоровевших — до 911 973 человек.



Зафиксирована 71 смерть. За весь период в России от коронавируса умерли 19 489 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 43,1 млн тестов на коронавирус, в том числе 282 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 242,2 тыс. человек.



Из-за пандемии коронавируса многие компании были вынуждены работать удаленно. По данным недавнего исследования, большинство российских компаний планируют сохранить такой формат работы в будущем.

Фото realnoevremya.ru

Политолог Марат Баширов предложил Путину установить государственную монополию на производство и распространение препаратов от коронавируса «Арепливир» и «Коронавир», поскольку считает, что названная стоимость препаратов — неподъемные деньги для обычной семьи в России.

С 21 сентября Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, с 27 сентября россияне смогут полететь и в Корею. Полеты планируются раз в неделю.

Академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов сообщил, что вакцина от коронавируса может не подойти людям с первичными иммунодефицитами.



Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что предпосылок для введения ограничений из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 нет.

Опрос сервиса Работа.ру показал, что большинство россиян работает по сниженной ставке из-за карантина: 58% отмечают, что работодатель во время карантина снизил их зарплату, у 39% опрошенных зарплата осталась неизменной, и лишь у 3% — повысилась.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол, проходивший лечение в Москве из-за подозрения на коронавирус, вернулся к своим обязанностям.

Фото Ильи Репина

Путин поручил кабмину доложить об осуществлении в сентябре доплат медикам и соцработникам, борющимся с коронавирусом, до 10 октября.

Митинги против ограничений

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 31 032 045 человек, 960 729 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (6 805 342). На второй строчке — Индия (5 487 580), на третьей — Бразилия (4 544 629). Россия на четвертом месте (1 098 958), на пятом — Перу (768 895).



Больше всего смертей зафиксировано в США (199 511). За ними следуют Бразилия (136 895), Индия (87 882), Мексика (73 493) и Великобритания (41 866).



Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что пандемия коронавируса завершится в лучшем случае в 2022 году.

Граждане России продолжат посещать Грецию с ограничением 500 человек в неделю до 5 октября. Власти страны продлили разрешение, которое заканчивается 21 сентября.

Жители Мадрида вышли на митинг против новых ограничительных мер, связанных с коронавирусом, и требовали отставки главы регионального правительства Исабель Диас Аюсо.

В Узбекистане от осложнений, вызванных коронавирусом, в возрасте 56 лет умер вице-премьер Уктам Барноев.

Фото wikipedia.org

Кандидат в президенты США экс-вице-президент Джо Байден, выступая перед избирателями, оговорился о количестве летальных исходов в стране. Он сказал, что умрет 200 млн человек, хотя имел ввиду 200 тысяч человек. Население США оценивается в 328 млн человек, что означает, что почти две трети нации погибли бы от этой болезни, если бы словесная ошибка Байдена была правдой.

В центре по контролю и профилактике заболеваний в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая утверждают, что выявили коронавирус на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России.

Глава Минздрава Чехии Адам Войтех объявил об уходе в отставку на фоне роста числа заразившихся коронавирусом.

Маргарита Головатенко