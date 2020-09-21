Главное о коронавирусе на 21 сентября: прогноз от Билла Гейтса, противопоказания по вакцине
Татарстан в «желтой» зоне
За последние сутки в Татарстане подтвердились 24 новых случая коронавируса, все контактные. Три человека госпитализированы, 21 лечатся дома.
Всего на 21 сентября в Татарстане зарегистрирован 7 021 случай COVID-19.
Выздоровели за весь период 5 905 человек, в том числе 7 за минувшие сутки. Умер 71 человек.
- Тенденция роста новых случаев заражения коронавирусом в Татарстане оценивается как удовлетворительная. Индекс репродукции инфекции, показывающий, сколько человек заражается от одного больного COVID-19 (R), равен 1,0—1,1.
- В Татарстане отменили рекомендованную для всех пожилых людей самоизоляцию на фоне коронавируса. Теперь дома сидеть рекомендуется только тем пожилым людям, которые страдают хроническими заболеваниями, например, сахарным диабетом или астмой.
- Татарстан смягчает введенные из-за коронавируса ограничительные меры: заполняемость мест в аквапарках, кинотеатрах, цирках, спортзалах и заведениях общепита теперь может доходить до 70% вместо 50%.
- Брифинги Минздрава и Роспотребнадзора о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации перестали быть ежедневными. Теперь они будут проходить еженедельно по пятницам. В республиканском оперативном штабе отметили, что в случае необходимости количество брифингов будет увеличено.
Монополия на «антиковидные» препараты
За последние сутки в России выявлено 6 196 новых случаев коронавируса, выздоровели 2 616 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 109 595 человек, а выздоровевших — до 911 973 человек.
Зафиксирована 71 смерть. За весь период в России от коронавируса умерли 19 489 человек.
В России на сегодняшний день проведено более 43,1 млн тестов на коронавирус, в том числе 282 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 242,2 тыс. человек.
- Из-за пандемии коронавируса многие компании были вынуждены работать удаленно. По данным недавнего исследования, большинство российских компаний планируют сохранить такой формат работы в будущем.
- Политолог Марат Баширов предложил Путину установить государственную монополию на производство и распространение препаратов от коронавируса «Арепливир» и «Коронавир», поскольку считает, что названная стоимость препаратов — неподъемные деньги для обычной семьи в России.
- С 21 сентября Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, с 27 сентября россияне смогут полететь и в Корею. Полеты планируются раз в неделю.
- Академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов сообщил, что вакцина от коронавируса может не подойти людям с первичными иммунодефицитами.
- Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что предпосылок для введения ограничений из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 нет.
- Опрос сервиса Работа.ру показал, что большинство россиян работает по сниженной ставке из-за карантина: 58% отмечают, что работодатель во время карантина снизил их зарплату, у 39% опрошенных зарплата осталась неизменной, и лишь у 3% — повысилась.
- Глава Тувы Шолбан Кара-оол, проходивший лечение в Москве из-за подозрения на коронавирус, вернулся к своим обязанностям.
- Путин поручил кабмину доложить об осуществлении в сентябре доплат медикам и соцработникам, борющимся с коронавирусом, до 10 октября.
Митинги против ограничений
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 31 032 045 человек, 960 729 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (6 805 342). На второй строчке — Индия (5 487 580), на третьей — Бразилия (4 544 629). Россия на четвертом месте (1 098 958), на пятом — Перу (768 895).
Больше всего смертей зафиксировано в США (199 511). За ними следуют Бразилия (136 895), Индия (87 882), Мексика (73 493) и Великобритания (41 866).
- Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что пандемия коронавируса завершится в лучшем случае в 2022 году.
- Граждане России продолжат посещать Грецию с ограничением 500 человек в неделю до 5 октября. Власти страны продлили разрешение, которое заканчивается 21 сентября.
- Жители Мадрида вышли на митинг против новых ограничительных мер, связанных с коронавирусом, и требовали отставки главы регионального правительства Исабель Диас Аюсо.
- В Узбекистане от осложнений, вызванных коронавирусом, в возрасте 56 лет умер вице-премьер Уктам Барноев.
- Кандидат в президенты США экс-вице-президент Джо Байден, выступая перед избирателями, оговорился о количестве летальных исходов в стране. Он сказал, что умрет 200 млн человек, хотя имел ввиду 200 тысяч человек. Население США оценивается в 328 млн человек, что означает, что почти две трети нации погибли бы от этой болезни, если бы словесная ошибка Байдена была правдой.
- В центре по контролю и профилактике заболеваний в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая утверждают, что выявили коронавирус на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России.
- Глава Минздрава Чехии Адам Войтех объявил об уходе в отставку на фоне роста числа заразившихся коронавирусом.
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