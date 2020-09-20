Автор «Политджойстика» предложил Путину установить госмонополию на препараты от коронавируса

Фото: Максим Платонов

Политолог Марат Баширов в своем telegram-канале «Политджойстик» обратился к президенту Владимиру Путину с предложением установить государственную монополию на производство и распространение препаратов от коронавируса «Арепливир» и «Коронавир».

Баширов считает, что названная стоимость препаратов — это неподъемные деньги для обычной семьи в России.

«Эти лекарства должны стоить по 100 рублей и лежать, как парацетамол, во всех аптеках страны. Да, это потребует прямого финансирования от государства и ограничения прав на владение рецептами частными фармацевтами, но мы уже тратим миллиарды рублей на ковидные больницы и прямые дотации тем, кто не может работать во время карантина, и, возможно, они не потребуются в таком количестве, если так сделать», — пишет Баширов.

По его мнению, государственная монополия на препараты будет «лучшим подтверждением социальной направленности».



Напомним, что рекомендуемая цена на «Арепливир» в аптеках составляет 12 320 рублей за упаковку, в которой 40 таблеток по 200 мг.

