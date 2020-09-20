Большинство российских компаний сохранят формат удаленной работы
Большинство российских компаний планируют сохранить удаленный формат работы в будущем. Такие данные предоставил аналитический центр «Битрикс24».
Большинство опрошенных (81%) заявили, что компания сохранит дистанционный формат работы в будущем. 76% рассказали, что их компании сейчас работает с удаленными сотрудниками. 64% предпринимателей считают, что новый законопроект поможет российским компаниям в оформлении трудовых отношений с дистанционными сотрудниками.
В опросе принимали участие более 1 тыс. компаний, сообщает RT.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым