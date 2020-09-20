Власти Греции продлили разрешение на въезд до 500 россиян в неделю до начала октября

Граждане России продолжат посещать Грецию с ограничением 500 человек в неделю до 5 октября. Власти страны продлили разрешение, которое заканчивается 21 сентября.

«Разрешается въезд на территорию Греции максимум 500 гражданам России в неделю, причем исключительно воздушным путем через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона (остров Крит)», — цитирует ТАСС постановление, опубликованное сегодня в правительственном вестнике.

Напомним, что россияне должны иметь при себе отрицательный тест на COVID-19, взятый не более чем за 72 часа до прилета в Грецию сертифицированными лабораториями со справкой на английском языке с указанием всех данных, и квитанцию бронирования гостиницы или другие соответствующие документы о временном месте жительства.



С 21 сентября для граждан России возобновляются авиаперелеты в Казахстан (Нур-Султан), Киргизию (Бишкек) и Белоруссию (Минск), а с 27 сентября в Южную Корею (Сеул).

