Академик РАН: вакцина от коронавируса может быть противопоказана людям с первичными иммунодефицитами
Вакцина от коронавируса может не подойти людям с первичными иммунодефицитами. Об этом сообщил академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.
«Ограничения могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами. При этом аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием. В первую очередь мы, безусловно, ориентируемся на указания Минздрава после третьей фазы исследований вакцины», — приводит его слова RT.
По словам Караулова, изучение нового коронавируса — бесконечный процесс, который связан с совершенствованием диагностики и лечения.
Напомним, Минздрав России разрешил амбулаторное применение двух препаратов от коронавируса.ОбществоМедицина
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым