Академик РАН: вакцина от коронавируса может быть противопоказана людям с первичными иммунодефицитами

Вакцина от коронавируса может не подойти людям с первичными иммунодефицитами. Об этом сообщил академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.

«Ограничения могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами. При этом аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием. В первую очередь мы, безусловно, ориентируемся на указания Минздрава после третьей фазы исследований вакцины», — приводит его слова RT.

По словам Караулова, изучение нового коронавируса — бесконечный процесс, который связан с совершенствованием диагностики и лечения.

Напомним, Минздрав России разрешил амбулаторное применение двух препаратов от коронавируса.