Вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев умер от коронавируса

Сегодня в Узбекистане от осложнений, вызванных коронавирусом, в возрасте 56 лет умер вице-премьер Уктам Барноев. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оперштаб при кабмине страны.

Барноев был госпитализирован с COVID-19 в конце июля. Он проходил лечение в Ташкенте и в Германии.

В правительстве Узбекистана он с февраля 2020 года курировал аграрный и продовольственный сектор.

Напомним, что в середине августа врачи из Татарстана отправились бороться с коронавирусом в Ташкент.

