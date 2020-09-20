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Вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев умер от коронавируса

14:34, 20.09.2020

Сегодня в Узбекистане от осложнений, вызванных коронавирусом, в возрасте 56 лет умер вице-премьер Уктам Барноев. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оперштаб при кабмине страны.

Барноев был госпитализирован с COVID-19 в конце июля. Он проходил лечение в Ташкенте и в Германии.

В правительстве Узбекистана он с февраля 2020 года курировал аграрный и продовольственный сектор.

Напомним, что в середине августа врачи из Татарстана отправились бороться с коронавирусом в Ташкент.

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