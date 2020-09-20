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Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Кореей

15:45, 20.09.2020
Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Кореей
Фото: realnoevremya.ru

Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Кореей. Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня на сайте правительства России.

С 21 сентября граждане России могут отправиться в Казахстан (Нур-Султан), Киргизию (Бишкек) и Белоруссию (Минск). С 27 сентября будут доступны авиарейсы в Южную Корею (Сеул).

Полеты планируются раз в неделю.

Напомним, что возобновление авиасообщения на взаимной основе с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Кореей предложили 18 сентября на заседании оперштаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в России.

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